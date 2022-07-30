رَابِطْ مباشر نتائج توجيهِيْ فلسطين 2022 بالاسم ورقم الجلوس الثانوية العامة twjihi.ps

ظهرت نتيجة التوجيه الفلسطيني 2022، دور المدارس الثانوية العامة فِيْ جميع أنحاء دولة فلسطين، سواء فِيْ قطاع غزة والضفة الغربية والرملة والخليل وخانيونس وجميع المدن والبلدات الفلسطينية، فِيْ خضم حالة رائعة من الاستقصاء بواسطة آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، الذين بحثوا بشكل مكثف فقط للوصول إلى النتيجة، والتي يمكنك الحصول عليها باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة التي نوضحها فِيْ السطور التالية.

نتائج التوجيه الفلسطيني 2022

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ فترة، النتيجة متاحة لجميع الطلاب للحصول عليها، إما بالاسم أو رقم المقعد كَمْا هُو موضح فِيْ الصورة التالية، أو باختيار المدرسة التي تتابعها فِيْ المدينة أو البلدة، ثم اضغط عليها، وابحث فِيْ قوائم المدرسة عن الاسم الذي سيظهر جميع الدرجات فِيْ كل مادة أمامها، ثم مجموع الدرجات النهائية، ثم النسبة التي حصل عليها الطالب.

نتيجة الثانوية العامة مع رقم المقعد

وللحصول على نتيجة الجولة الأولى من التوجيه الفلسطيني 2022، قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الرَابِطْ الرسمي الخاص بها فقط للحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال الرَابِطْ الرسمي للوزارة التالي https//twjihi.ps.

ستظهر لك خيارات لتسجيل الدخول والحصول على النتيجة.

اكتب الاسم وابحث به أو ابحث برقم المقعد.

ثم انقر لرؤية النتيجة التي ستظهر بالكامل فِيْ صفحة أخرى.

أو احصل على النتيجة باختيار المدرسة التي تنتمي إليها والتي تظهر الاسم والمدينة أو المحافظة التي تتواجد فِيْها، ومن ثم النقر عليها يعرض لك قوائم جميع الطلاب فِيْ المدرسة والمؤهلات التي حصلت عليها. سيظهرون على الفور، علمًا أنه يمكن أيضًا معرفة أسماء الأول، وهنأهم وهنأ وزير التربية والتعليم الفلسطيني، الذي تمنى لهم دوام التوفِيْق والنجاح خلال الفصل الدراسي المقبل بالجامعة لعام 2023.