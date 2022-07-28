رَابِطْ مباشر .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة نتائج الأزهر التعليمية هنُا “أوائل الطلاب”

يبحث الكثير من الناس الآن عن مَوعِد إعلان نتائج ثانوية الأزهر حيث أنهُوا امتحاناتهم فِيْ الأيام القليلة الماضية. يمكن للطالب معرفة الجامعات التي يمكنه قبولها، فاتبع هذا المقال. معنا.

مَوعِد إعلان نتائج ثانوية الأزهر

هناك مصدر مسؤول فِيْ الأزهر الشريف أفاد بأن عملية تصحيح إجابات الطلاب وتتبع الدرجات على وشك الانتهاء وستظهر النتيجة. مدرسة ثانوية عشوائية الأسبوع المقبل، فِيْ غضون عشرة أيام على أبعد تقدير، وسيتم الإعلان فور الموافقة عليها من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبعد إعلان أول طلاب وطالبات، فِيْ المرحَلْة الثانوية الأزهرية بحَلْول عام 2022.

نتائج ثانوية الأزهر السنة الثالثة 2022

بعد الانتهاء من المراحَلْ النهائية لتصحيح والإشراف على امتحانات الثانوية العامة للأزهر، أكدت مصادر من قطاع المعاهد أن الأزهر الشريف يخطط لإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي للأزهر خلال الأشهر القليلة القادمة. ساعات كَمْا تم الإعلان عنها الليلة الماضية وسنقدمها لك بالتفصيل من خلال روابط بوابة التعليم الأزهري بالاسم ورقم المقعد.

تنسيق ثانوية الأزهر 2022

فِيْ الحَقيْقَة نحن نعلم أهمية المدرسة الثانوية سواء كانت ثانوية أو ثانوية الأزهر بمرور الوقت فهِيْ التي تحدد الكلية والجامعة التي سيلتحق بها الطلاب، لذلك نبحث حاليًا عن المؤشرات الأولية للتنسيق. من ثانوية الأزهر 2022 والآن نقدمها لكَمْ

تنسيق كلية طب الأطفال بدمياط 619.5 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة بالفرع الأدنى بأسيوط 605 درجات.

كلية الشريعة والقانون للأطفال بالأزهر باللغة الإنجليزية 462 درجة.

تنسيق كلية طب الأطفال بالأزهر 626 درجة.

تنسيق كلية الطب فرع أسيوط 618 درجة.

بينما كانت منسقة كلية طب الأسنان بالقاهرة 616 درجة.

كلية الإعلام 481 درجة.

دخول كليتي طب الفم والأسنان بالأزهر بأسيوط 613 درجة.

شكل كلية اللغات والترجمة 463 درجة.

تنسيق كلية الهندسة للأطفال بالأزهر بالقاهرة 593 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة الأزهرية للبنين بالقاهرة 609 درجات.

تنسيق كلية الهندسة بنين بقنا 590 درجة.

رَابِطْ نتائج ثانوية الأزهر

يمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الحصول على نتائجهم فِيْ جميع المحافظات من خلال الرَابِطْ الرسمي الذي أطلقه الأزهر الشريف، ويمكنهم الدخول إلى الموقع من خلال الرَابِطْ التالي “رَابِطْ بوابة الأزهر التعليمية لنتائج الطلاب“

أسماء أوائل طلاب ثانوية الأزهر 2022

أول الأزهر فِيْ الأدب الثانوي

الاسم أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي

الحي القاهرة

المعهد ع / الإمام عبد الحَلْيم محمود

المجموع 122

النسبة المئوية 98.73٪

الأول فِيْ ثانوية الأزهر عالم

الاسم علاء أحمد أمين محمد حسنين (عالم أول).

المعهد ف / فؤاد خميس المتذيذ

المجاميع 149

النسبة المئوية 99.80٪

أول نسخة علمية.

الاسم يوسف أحمد محمد أبو حسين (التكرار العلمي الأول).

المعهد نموذج طور سيناء

المجاميع 149

النسبة المئوية 99.80٪

الأول رجل أعمى من الأدباء.

الاسم ريم عيسى عبد القادر البدوي

المنطقة الغربية

المعهد ع / سمنود

المجاميع 117

النسبة المئوية 97.94٪

العلوم الإسلامية الشعبة الأولى

الاسم حسن فتحي ابراهِيْم عبد الرحيم

المنطقة الفِيْوم

المعهد سنورس

المجموع 120

النسبة المئوية 98.41٪

انطلاق ثانوية الأزهر للبعثات 2022

أما الشهادة الإعدادية الأولى للأزهر الشريف لمهمة هذا العام

حصل على المركز الأول فِيْ الشهادة الإعدادية لطالب منحة دكتوراه فِيْ الطب أحمد حسن رهان، دولة بنجلاديش

طالبة المركز الثاني زهرة يوسف محمد من الولايات المتحدة الأمريكية

المركز الثالث الطالبة سو محمد ويري من غينيا كوناكري

المركز الرابع الطالب محمد نجم العارفِيْن بن محمد من بنجلاديش

مَوعِد إعلان نتائج ثانوية الأزهر

غدا الساعة الثانية بعد الظهر يعقد مؤتمرا صحفِيْا بالأزهر الشريف لإعلان نتائج الصف الثالث ثانوية الأزهر للعام الدراسي الحالي 2022 المكلف. معالي أ.د.محمد الدويني وكيل الأزهر نيابة عن الإمام الأكبر أ.د.أحمد الطيب شيخ الأزهر نتابعكَمْ لحظة بلحظة عبر موقعنا. بالنتائج فورًا، من خلال الروابط المعلنة رسميًا.