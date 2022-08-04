“رَابِطْ مباشر” نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات

ضمن توقعات المليونير لنتائج الثانوية العامة 2022 من قبل الطلاب وأولياء الأمور، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم أول طلاب ثانوية لثلاثة أفراد. (الرياضة – العلوم العلمية – القسم الأدبي)، بالإضافة إلى إعداد أسماء الطلاب المتفوقين فِيْ المدارس والطلاب المكفوفِيْن وطلاب الدمج، فِيْما أوضح الوزير أن قواعد تصنيف الأول حسب العدد الإجمالي، ولكن فِيْ الحدث. أن يحصل أكثر من طالب على نفس المجموع، سيكون الترتيب وفقًا للأبجدية، بشرط اختيار ما لا يقل عن عشرة طلاب فِيْ كل قسم من الأقسام الثلاثة. نسأل الله تعالى أن يوفقكَمْ جميعا.

مَوعِد إعلان نتيجة البكالوريا 2022

بناءً على تصريحات الدكتور طارق الذي أكد عدم التورط فِيْ الجدل الدائر حول إعلان نتائج الثانوية العامة على مواقع إعلامية ومواقع أخرى (غير رسمية) عبر الإنترنت، والتي لا تقدم معلومات صحيحة، فهذا أوضح. أن جميع عمليات التصحيح ومتابعة الدرجات للطلاب قد اكتملت، وترتيب العشرة الأوائل للعام الدراسي الحالي، مع العلم أن نتيجة البكالوريا 2022 ستعطى لمعرفة فِيْ الفترة من من الأول من أغسطس إلى السابع من نفس الشهر، وبناءً على هذا البيان فإن النتيجة ليست هذا الأسبوع وسننتظر إعلانها خلال اليومين المقبلين ربما من السبت أو الأحد القادم 7 أغسطس بإذن الله.

رَابِطْ للاطلاع على نتيجة البكالوريا 2022 مع رقم المقعد

ننشر لكَمْ رَابِطًْا مباشرًا للتحقق من نتائج الثانوية العامة برقم مقعد الطالب للعام الدراسي الحالي إذا تمت الموافقة عليه من قبل وزير التربية والتعليم، حيث خصصت الوزارة هذا الرَابِطْ لتسهِيْل الحصول على نتائج الثانوية العامة بدلاً من البحث عبر الإلكتروني بوابات كل محافظة منفصلة كَمْا كانت فِيْ الماضي. حاليا يمكنك الحصول على النتيجة لجميع محافظات جمهُورية مصر العربية برقم المقعد وخطوات سهلة وبسيطة، كل ما عليك فعله هُو متابعة إعلان النتيجة وإدخال الخطوات والرَابِطْ على النحو التالي –