رَابِطْ منصة إحكام تسجيل دخول موحد برقم الهُوية 1443

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن رَابِطْ لمنصة تسجيل الدخول على محرك البحث الشهِيْر “جوجل”، وقد أطلقت الهِيْئة العامة للعقارات منصة إلكترونية بهدف استقبال الطلبات العقارية من المواطنين، مثل تطبيقات العقارات و تعديل الممتلكات إلى خدمات أخرى إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات والمؤسسات المعنية فِيْ ضوء رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030 م لتطوير التحول الرقمي والاعتماد على الرقمنة لتسهِيْل تحقيق المواطنين للخدمات المتنوعة، ومنصة التكيف، إلى النص من المقال

منصة تسجيل الدخول

منصة إيكام من أبرز المنصات التي أطلقتها الحكومة السَعُودِيْة بهدف مساعدة المواطنين فِيْ الحصول على سندات ملكية عقارية من خلال الموقع الرسمي للمنصة حتى يتمكنوا من القيام بأي إجراءات قانونية مثل البيع أو الإيجار أو غيرها. يوفر النظام الأساسي إمكانية تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة حكَمْ فِيْ الإنترنت.

فِيْ الإنترنت. ثانيًا، أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك.

ثالثًا، أدخل كلمة المرور.

رابعًا، اضغط على زر تسجيل الدخول.

التسجيل على منصة حكَمْ

يمكنك تسجيل حساب جديد على منصة Ehkam باتباع خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها بالتفصيل أدناه