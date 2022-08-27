رَابِطْ منصة سلفة 1444 للتمويل الشخصي السريع دون تحويل الراتب، تعد منصة سلفة من أكبر المنصات التي يهتم بها عدد كبير جدا من المواطنين السعوديين، والتي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومن أهمها تقديم قروض، وتمويل مشاريع صغيرة، كما سنشرح كيفية التقديم لمنصة سلفة 1444 للتمويل الشخصي عن طريق رَابِطْ منصة سلفة 1444 وكيفِيْة الحصول على تمويل شخصي سريع

رَابِطْ منصة متقدمة 1444

خطوات بسيطة وسهلة للغاية يقدمها موقع سلفا. نشرحها لك حول كيفِيْة طلب طلب مسبق عن طريق إنشاء حساب جديد بكل سهُولة. يمكنك، عزيزي مقدم الطلب، طلب سلفة عن طريق الاتصال بالموقع الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بهذا الرقم 92000327 هذا الرقم مكتوب على الموقع نفسه، ويمكنك أيضًا التواصل عن طريق إرسال رسالة عبر بريدك الإلكتروني من خلال نموذج الاتصال الموجود على الموقع وستتبع الخطوات وفِيْ غضون دقائق ستطلب مقدمًا وبعد ذلك سيتم ة الطلب و فورًا يتم إيداع المبلغ فِيْ حسابك المصرفِيْ.

كيفِيْة طلب تطبيق 1444 مقدمًا



هناك ثلاث خطوات يجب اتباعها عند طلب سلفة 1444

يجب تحديد المبلغ المراد اقتراضه، ويجب أن يتراوح بين 1،000 و 5،000 ريال سعودي، ويتم تحديد السداد بالشهُور.

من الضروري تسجيل واستكَمْال كافة البيانات الشخصية لمقدم الطلب مثل رقم الهاتف المحمول ورقم بطاقة الهُوية والبريد الإلكتروني وجميع البيانات المطلوبة وتحميل جميع الأوراق ومستندات الدخل.

سيتم إيداع المبلغ الذي سيتم إقراضه بمجرد ة جميع البيانات والأوراق الخاصة بمقدم الطلب.

يجب عليك النقر فوق أيقونة طلب التمويل.

يجب عليك انتظار الرد من منصة سلفا حتى يتم إيداع المبلغ المحدد فِيْ حساب كل مستفِيْد.

من الممكن الحصول على طلب تمويل آخر من نفس منصة سلفا ولكن بعد دفع نصف المبلغ الأول المقترض من قبل.

يمكن التقديم لمنصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي السريع دون تحويل الراتب من خلال المنصة الخاصة لمنصة سلفة، ثم القيام بالضغط على طلب التمويل، ومن ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة.