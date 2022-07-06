رَابِطْ منصة قادة المستقبل وزارة التعليم السَعُودِيْة

رَابِطْ منصة قادة المستقبل، وزارة التربية والتعليم، المملكة العربية السَعُودِيْة. وفرت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من المنصات الإلكترونية من أجل التسهِيْل على المواطنين الراغبين فِيْ تولي مناصب قيادية للتسجيل والاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وبالتالي توفِيْر الوقت والجهد، ومن خلال ذلك سنتعرف على منصة قادة المستقبل وجميع الأمور ذات الصلة.

منهاج قادة المستقبل

منصة قادة المستقبل هِيْ خدمة عبر الإنترنت تهدف إلى خلق مستقبل من التعليم المستمر، متميز وواعد، وتوفِيْر الفرص للمديرين التنفِيْذيين الوطنيين الذين يتطورون فِيْ المجالات ويستثمرون جميع مهاراتهم المتاحة لتعيينهم فِيْ مناصب قيادية فِيْ نظام التعليم. هذه الفرصة للإداريين العاملين فِيْ الهِيْئة التعليمية والمعلمين والأكاديميين، ويتم اختيارهم حسب المعايير التي وضعتها الوزارة، وبالتالي تعتبر هذه المنصة من المنصات الشاملة التي تشمل جميع المراحَلْ المهمة.

انضم إلى منصة قادة المستقبل

يمكن للمواطن المقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التسجيل من خلال منصة قادة المستقبل والبحث عن وظائف تدريبية متنوعة باتباع الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال منصة “قادة المستقبل”.

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية بالنقر فوق رمز البدء الآن.

حدد تسجيل الدخول، ثم انتقل إلى أعلى الصفحة وحدد رمز التسجيل.

اكتب البريد الإلكتروني ورقم الهُوية فِيْ المكان المخصص إذا كان المسجل مواطنًا سعوديًا.

إذا كان المواطن ليس سعودياً فعليه كتابة بريده الإلكتروني أو رقم هُويته ثم الضغط على زر التالي.

أدخل جميع البيانات المطلوبة فِيْ الحقل المخصص لها وهِيْ كالتالي اسم. الأب واسم العائلة. الاسم باللغة الإنجليزية. الجنس. تاريخ الميلاد إما هجري أو ميلادي. رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق رمز التالي.

الرجاء كتابة اسم المستخدم وهُو البريد الإلكتروني المسجل للمواطن.

أدخل رمز التحقق المرئي المرسل إلى هاتفك المحمول.

انقر فوق حفظ البيانات واكتملت عملية تسجيل النظام الأساسي.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة قادة المستقبل

يمكن للمواطن السعودي التسجيل من خلال منصة قادة المستقبل فِيْ وزارة التربية والتعليم والمملكة العربية السَعُودِيْة باتباع الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال منصة “قادة المستقبل”.

انقر فوق رمز البدء الآن للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

وذلك باختيار طريقة التسجيل المناسبة للمواطن وهِيْ كالتالي نظام الفارس. نظام الانارة. الوصول الوطني الفردي. هُوية واحدة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور فِيْ المساحة المتوفرة.

أدخل رمز التحقق المرئي، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

أهداف منبر قادة المستقبل، وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

حدد برنامج قادة المستقبل منذ نشأته عدة أهداف لترشيح مرشحين للعمل فِيْ مناصب قيادية مختلفة فِيْ عدة مراكز تابعة للوزارة، ومن أهداف منهاج قادة المستقبل ما يلي

الاستثمار الصحيح لرأس المال البشري من خلال نظام التعليم والحفاظ على القدرات البشرية.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لاختيار جهات وطنية لتولي مناصب قيادية وإدارية فِيْ وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وبالتالي تعزيز الشفافِيْة.

تنمية القيادات الواعدة وتحديدهم وإعدادهم ليكونوا قادة من الدرجة الثانية.

يوفر فرصة للمرشحين لشغل مناصب قيادية خارج نظام التعليم.

اتصل بمنصة قادة المستقبل بوزارة التربية والتعليم

يمكن للمواطنين التواصل مع منصة قادة المستقبل والسؤال عن جميع الخدمات وحَلْ جميع المشاكل التي يواجهُونها، وطرق التواصل مع منصة قادة المستقبل هِيْ كَمْا يلي

زيارة مقر وزارة التربية والتعليم الكائن بمدينة الرياض – طريق الملك عبدالله.

أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 0114753000.

أو الدخول على العنوان البريدي للوزارة الرياض – وزارة التربية والتعليم 11148.

اما ساعات العمل فهِيْ من الاحد الى الخميس من الساعة 730 صباحا حتى 230 بعد الظهر.

رَابِطْ منصة قادة المستقبل

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة قادة المستقبل، حيث تم تطوير هذه المنصة للتقدم للوظائف القيادية المتاحة والتسجيل فِيْ المنصة ومشاركة وجهات نظرهم وأفكارهم المختلفة ويمكن الدخول من خلال الرَابِطْ للمستقبل منبر القادة “”.

بهذا نكون قد انتهِيْنا من هذه المقالة بعنوان رَابِطْ منصة قادة المستقبل، وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، حيث تعاملنا مع معلومات حول منصة قادة المستقبل، وطرق التسجيل فِيْ المنصة، وخطوات تسجيل الدخول إلى المنصة، و أهداف المنصة وطرق التواصل مع منصة قادة المستقبل.