رَابِطْ موقع النتائج الرسمية والنهائية للمراسلة الخاصة بدورة 2022 بالرقم الوطني

رَابِطْ من خلاله يتم التعليق على أسماء الطلاب الأوائل وأهم القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح عملية التقديم للاختبار وتصحيحها ومتابعة نتائجهم دون أي أخطاء. للتدريب والتعليم عن بعد، الموقع الرسمي لنتائج المرشحين لعام 2022، ومتاح للطلاب والطالبات للاستعلام عن نتائج اختبار تحديد المستوى بالمراسلة لعام 2022 من خلال الرَابِطْ الرسمي.

رَابِطْ لنتائج امتحان مستوى “المراسلة” 2022 فِيْ الجزائر

من خلال الخطوات الأساسية التي سنذكرها، يجب على الطالب اتباعها حتى يتمكن من استخراج نتائج اختبار مستوى 2022، ويتم تنفِيْذها عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع المكتب الوطني للتدريب والتعليم عن بعد، والتي هِيْ كالتالي

الدخول فِيْ موقع المكتب الوطني والتدريب والتعلم عن بعد. ثم اختر نتائج المطابقة لاختبار تحديد المستوى. أدخل رقم تسجيل الطالب فِيْ الخانة المخصصة له. يتكون رقم التسجيل من 11 رقمًا ويمكن العثور عليه أيضًا فِيْ استمارة التسجيل بالبريد. يجب على الطالب تحديد الولاية التي يعيشون فِيْها. حدد العام الدراسي 2022. بالنقر فوق خيار عرض النتائج، سيتم تنزيل النتيجة فِيْ بضع ثوانٍ. فِيْ حالة عدم توفر الرَابِطْ، فهذا يشير إلى أن النتائج لم يتم الكشف عنها بعد أو أن هناك مشاكل أخرى نتيجة الضغط المستمر على الموقع من قبل الطلاب لمعرفة نتائجهم. سيقوم الموقع بحفظ النتيجة على عدة مراحَلْ وحسب الولايات بشكل تدريجي لتقليل الضغط المتزايد على الموقع بينما يسأل الطلاب عن نتائجهم.

كيفِيْة سحب اعلان مراسلات النقاط 2022 بالجزائر

للعلم يجب على الطالب سحب بيان نقاط المراسلة بعد إعلان النتائج، حيث من الضروري أن يحتاجه الطالب فِيْ عملية التسجيل للموسم القادم.

من الواضح أن اختبار تحديد المستوى عبارة عن مجموعة من الاختبارات التي يجب أن يجتازها جميع المسجلين فِيْ “مراسلات” المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعد، وهُو الاختبار الذي يحدد مصير المرشح للانتقال إلى مستوى أعلى. المستوى.أو الفشل

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات المستوى لدعوة 2022 تدريجيًا وفقًا للمراكز.

من خلال هذا الجدول أدناه نحدد تاريخ إعلان النتائج حسب كل مركز من مراكز الديوان وكل مركز يضم أكثر من ولاية

من خلال هذا الجدول أدناه نحدد تاريخ إعلان النتائج حسب كل مركز من مراكز الديوان وكل مركز يضم أكثر من ولاية وستعلن النتائج اعتبارا من يوم الاثنين 18 يوليو فِيْ ولايات (أدرار – الأغواط – باتنة – سطيف – الجلفة – المدية – تمنراست – تسليت – قسنطينة).

وتعلن النتائج يوم الثلاثاء 19 تموز فِيْ ولايات (بسكرة – نيزي وزو – صيدا – بشار – عين الدفلة – تيارت – عنابة – مستغانم – سوق أهراس).

وتعلن النتائج فِيْ باقي الولايات يوم الاربعاء 20 يوليو وهِيْ ولايات (الجزائر – بجاية – تلمسان – وهران – سكيكدة – ورقلة – الشلف – تبسة – الوادي).

نتائج اختبار المستوى مع رقم التسجيل

أطلق الطلاب محركات بحث مكثفة للوقوف على نتائج امتحان المراسلة 2022 للتحقق من المستوى فِيْ الجزائر. خضع لامتحان المراسلة للتعرف على نتائجه، مثل جميع المرشحين الذين يرغبون فِيْ الاطلاع على نتائج اختبار مستوى 2022، ودخول موقع النتائج وملء البيانات المطلوبة المتعلقة برقم التسجيل وتاريخ الميلاد وطباعة الخطاب الاتصال