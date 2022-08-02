رَابِطْ نتائج الأهلية فِيْ حساب المواطن للدورة 57 وطريقة تقديم إعتراض فِيْ برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة السابعة والخمسين وعرض حساب المواطن إمكانية تقديم اعتراض على برنامج حساب المواطن فِيْ حالة الاستبعاد وظهُور كلمة غير مؤهل.

رَابِطْ لنتائج أهلية حساب المواطن للجلسة 57 لجميع المستفِيْدين

يمكن الاطلاع على نتائج الأهلية فِيْ حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن

كيفِيْة تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقديم اعتراض على عدم القدرة على حساب المواطن خلال مدة أقصاها 90 يومًا.

تحديث البيانات

تسليم المستندات المطلوبة حسب أسباب فقدان الأهلية من خلال بوابة إلكترونية.

تقديم المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها 90 يومًا من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهلة)

مَوعِد الافراج عن المدفوعات من حساب المواطن رقم 57 للجميع

تجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن قد حدد 10 أغسطس كتاريخ لتخفِيْض مدفوعات حساب المواطن لجميع المستحقين والمستفِيْدين.

كيفِيْة الاتصال بحساب المواطن

حدد حساب المواطن مجموعة من الوسائل التي يمكن من خلالها التواصل مع برنامج حساب المواطن.

التواصل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

الاتصال من خلال مركز الاتصال على الرقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً.

من خلال خدمة المستفِيْدين.

من خلال خدمة “صوتك مسموع” تحقيق كل تطلعات المستفِيْدين من أجل رفع جودة الخدمة.

والجدير بالذكر أن حساب المواطن كان يصرف كل شهر وتحديداً مع كل شهر ميلادي فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.