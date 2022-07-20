رَابِطْ نتائج التحصيلي qiyas 2022 استعلام درجات التحصيل الدراسي برقم الهُوية 1443

نقوم بتوفِيْر رَابِطْ لنتائج تحصيل قياس مع رقم التسجيل المدني وكلمة المرور، وذلك للتحقق من نتائج اختبار قياس التحصيل من خلال موقع قياس الخدمة الإلكترونية المقدم من المركز الوطني للقياس. يقوم المركز الوطني للقياس بنشر نتائج قياس التحصيل الأكاديمي من خلال نظام التسجيل الإلكتروني ومن خلال موقع ثقافني، نقوم بتوفِيْر رَابِطْ إلى موقع قياس النتائج الرسمي لاستخراج نتائج اختبارات التقييم على ورق 1443.

رَابِطْ نتائج تحقيق قياس

نظرا لتوقعات الطلاب وأولياء الأمور بسبب الإعلان الرسمي للمركز الوطني للقياس عن توافر استشارة نتيجة قياس الإنجاز، لتنفِيْذ إجراءات التقديم فِيْ الجامعات، أصبح من الممكن الآن الوصول إلى ملف تعريف المستفِيْد من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية لعرض نتائج الفحوصات التي أجراها المستفِيْد.

يعتبر اختبار التحصيل هُو المعيار الموحد لجميع خريجي الثانوية العامة، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا لجميع المقيمين الذين يستفِيْدون من خدمات المركز الوطني للقياس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أكد حساب الخدمة الرسمي للمستفِيْد من المركز الوطني للقياس المكلف بالرد على استفسارات المستفِيْدين أن الإجابات تصحح بواسطة المصحح الآلي، ويتم تحَلْيل نتائج القياس، تتم ة معلومات المختبرين وتصحيحها فِيْ مقر هِيْئة تقويم التعليم والتدريب بالعاصمة الرياض. يمكن للطالب القيام بذلك عن طريق اتباع الرَابِطْ الموجود على موقع قياس مع رقم الهُوية المرفق بما يلي

رَابِطْ نتائج تحقيق القياس فِيْ السجل (الخدمات الإلكترونية).

مَوعِد إعلان نتائج العمل.

وأكد مركز قياس أن نتائج اختبار الأداء الورقي للفترتين الأولى والثانية سيتم الإعلان عنها عبر موقع المركز الإلكتروني بعد إخطار المقيمين عن طريق الرسائل النصية على الهُواتف المحمولة المسجلة فِيْ نظام التسجيل. يتم إرسالها اليوم، ومن ثم يمكن التحقق من نتائج الإنجاز غدًا. تعرف على تاريخ تحقيق النتائج من خلال ما يلي

الأربعاء 20 يوليو 2022 م إرسال رسائل نصية للهُواتف المحمولة مع ملاحظات قياس الأداء.

الخميس 21 يوليو 2022 م إتاحة الاطلاع على نتائج قياس الإنجاز من خلال موقع قياس الخدمة الإلكترونية.

المواعيد المهتمة سيتم إرسال نتائج اختبارات الأداء الأكاديمي على الورق – للفترتين الأولى والثانية – يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 م عبر رسائل نصية على الرقم المسجل فِيْ ملفك، وستكون متاحة فِيْ نظام التسجيل يوم الخميس، 21 يوليو 2022.#يقيس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE – الاهتمام بالمستفِيْد (EtecCare) 21 يونيو 2022

نتائج قياس الأداء الأكاديمي 1443

أكد مركز التقييم الوطني أنه لا يوجد فشل أو نجاح فِيْ اختبار الأداء الأكاديمي الذي يقوم به المركز، ولكن يتم الحصول على درجة بحد أقصى 100 درجة، وهذه الدرجة لها وزنها فِيْ المؤسسة التعليمية التي تنتمي إليها. يتم تطبيق المختبر بهذه الدرجة فِيْ اختبار التحصيل.

جميع المقيمين غير مطالبين بمقارنة درجاتهم فِيْ اختبار التحصيل الدراسي مع تلك التي حصلوا عليها فِيْ امتحانات الثانوية العامة أو أي اختبار آخر، نتائج أداء القياس الرسمية المرفقة.