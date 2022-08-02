رَابِطْ نتائج التوجيهِيْ 2022 الأردن بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية moe.gov.jo

الجميع فِيْ الأردن ينتظرون الآن إعلان نتائج توجيه الأردن 2022، بعد ظهُور نتائج طلبة الثانوية العامة فِيْ العديد من دول الجوار، بما فِيْ ذلك مصر وفلسطين وغيرها، وبعد إعلان الوزارة رسميًا انتهاء العمليات الإصلاحية. والتي من المقرر أن تظهر فِيْ غضون أيام قليلة، بحسب مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم الأردنية، التي أكدت أن النتائج ستصدر منتصف آب / أغسطس 2022.

مَوعِد صدور نتائج التوجيهِيْ الأردن 2022

يستعد الطلاب لإعلان النتائج، بعد أن ينتهِيْ جميع طلاب المراحَلْ الأساسية والتعليم الأساسي والإرشاد فِيْ الأردن من أداء امتحاناتهم، خاصة المرحَلْة الثانوية، ينتظر ملايين الطلاب وأولياء الأمور المَوعِد الرسمي الذي تأذن به الوزارة لعرض النتائج. على منصات الدولة للتشاور والحصول عليها إلكترونيًا، حيث تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترة بالنسبة للطلاب لأنها تحدد مصيرهم الأكاديمي فِيْما بعد وتحيط بها الكثير من التوتر والقلق، وقد تم الإعلان عنها من المصادر داخل الوزارة أن الوزارة تستعد لإعلان النتائج منتصف أغسطس المقبل.

خطوات التحقق من نتائج التوجيهِيْ فِيْ الأردن 2022

يمكن لجميع الطلاب داخل المملكة الأردنية الهاشمية التحقق من نتائجهم باتباع الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فِيْ الاردن.

ثانيًا، حدد زر خدمات الطلاب.

لذا اختر مدرسة ثانوية.

ثالثًا، يقوم كل طالب بإدخال بياناته بشكل صحيح، وهِيْ الاسم ورقم المقعد.

رابعًا، اضغط على أيقونة عرض النتائج.

يتيح الموقع للطالب عرض النتيجة بالإضافة إلى إمكانية طباعة نموذج نجاحه من خلال الموقع.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

هُو موقع يقدم العديد من الخدمات للطلاب المتعلقة بجميع الطلاب المنتمين إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث تعمل الوزارة جاهدة لتوفِيْر وتلبية الاحتياجات الأساسية للطلاب فِيْ جميع المستويات التعليمية، بما فِيْ ذلك عرض خدمات النتائج إلكترونيا وعرض النتائج بكل سهُولة دون تحمل عناء الذهاب إلى المدرسة المعنية والانتساب للطالب فِيْ الزحام الشديد والحرارة الشديدة للحصول على النتيجة.