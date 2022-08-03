رَابِطْ نتائج التوجيهِيْ 2022 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo ومَوعِد الثانوية الأردنية

رَابِطْ لنتائج توجيه الأردن 2022، بدأ جميع طلاب الشهادة الثانوية الأردنية بالبحث عن النتيجة منذ انتهاء الاختبارات فِيْ 25 تموز 2022، حيث تم إجراء الاختبارات فِيْ ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفِيْروس كورونا، وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية تتابع الامتحانات لفترة من الوقت. فِيْ وقت ما، أعلنت الوزارة أن عملية التصحيح ستبدأ بمجرد الانتهاء من الاختبارات، وفِيْ الواقع، بدأت جميع لجان التصحيح فِيْ بدء عملية التصحيح و لم تنته حتى الآن، وبمجرد اكتمال عملية التصحيح، ستعلن الوزارة وسيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأردنية إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رَابِطْ لنتائج التوجيهِيْ الأردني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

بدأت امتحانات الثانوية الاردنية يوم الخميس 30 حزيران 2022 واستمرت الامتحانات قرابة الشهر. وبين التعليم الأردني أن عملية التصحيح بدأت فور انتهاء الامتحانات، وأوضحت الوزارة كيفِيْة استخراج نتائج توجيه الأردن 2022 وسيتم ذلك عبر الإنترنت. موقع وزارة التربية والتعليم الأردنيةيقوم الطالب بإدخال اسم الطالب ورقم المقعد ثم النقر فوق عرض، ستظهر النتيجة بمجرد تفعيل الارتباط.

استخراج نتائج الثانوية العامة الاردنية 2022 برقم المقعد

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج التوجيهِيْ الأردن 2022 منذ نهاية الامتحانات، حيث أن المرحَلْة الثانوية من أهم المراحَلْ التعليمية التي يمر بها الطلاب. قلقون للغاية بشأن النتيجة، يمكن للطلاب استخراج النتيجة فور الموافقة عليها باتباع الخطوات التالية