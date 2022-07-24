رَابِطْ نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين نتيجة الثانوية العامة عبر mohe.ps

اشتد البحث عن رَابِطْ نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين من قبل أولياء أمور التوجيهِيْ وطلابه مؤخرًا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية النتائج، حيث أوضحت الوزارة أن الاستعلام يتم من خلال موقعها على شبكة الإنترنت. شرح من خلال محتوى مقالتنا اليوم يوجد رَابِطْ وطرق للتحقق من النتائج الكترونيا.

نتائج التوجيهِيْ 2022 فلسطين رَابِطْ

بعد الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد النتائج تقوم الوزارة بإرسال الدرجات من خلال الرَابِطْ الرسمي للتوجيهِيْ الخاص بك، والذي يمكنك من خلاله الاطلاع على بيانات درجتك عبر الإنترنت، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ستظهر القائمة الرئيسية للموقع أمامك، انقر فوق مربع نتائج المدرسة الثانوية.

بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد اختيارك، انقر فوق حقل نتيجة توجيهِيْ لعام 2022.

سيتم نقلك إلى صفحة البيانات بدون بيانات الطالب بالاسم الكامل ورقم المقعد فِيْ الحقول المعروضة له.

انقر فوق علامة التبويب عرض وسيتم تحميل جميع بيانات النتائج مع الدرجات على الشاشة.

مَوعِد عرض نتائج توجيه 2022 فلسطين

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن قرب الانتهاء من التصحيح الامتحاني الذي وضع أولياء الأمور وأسرهم فِيْ ترقب مستمر ودائم لمَوعِد إعلان درجات النتيجة إلكترونيًا، حيث أصدرت الوزارة بيانًا فِيْ إذاعة فلسطين تضمن بعض التصريحات، ومن أهمها ما يلي

أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة فِيْ رام الله صادق خضور أنه بصدد الانتهاء من التصحيح والتدقيق فِيْ الامتحانات العلمية والقانونية والأدبية للناس.

وأوضح أن البلاغ الخاص بمَوعِد إرسال بيانات النتائج إلكترونياً سيقدم فِيْ 24 يوليو المقبل ومن المنتظر إتاحته هذا الأسبوع.

سيتمكن جميع طلاب المدارس الثانوية من عرض النتائج بمجرد الموافقة عليها ونشرها، عبر اسم الطالب ورقم المقعد، من خلال خطوات إلكترونية مبسطة.

فِيْ نهاية المقال الذي يربط نتائج التوجيه الفلسطيني 2022، نشرح كيفِيْة الاستعلام عنها، بالإضافة إلى توضيح أهم التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بخصوص المَوعِد النهائي لتقديم النتائج، لذلك عليك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لمعرفة النتيجة بمجرد ظهُورها.