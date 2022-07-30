رَابِطْ نتائج الثانوية العامة التوجيهِيْ 2022 فِيْ فلسطين برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي لنتائج توجيهِيْ فلسطين 2022، وينتظر آلاف الطلاب بفارغ الصبر ظهُور نتائج التوجيهِيْ للتحقق من مستقبلهم الأكاديمي بعد عام عمل فِيْه العديد من الطلاب بجد. 2022 من المقرر اعتماد فلسطين فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

رَابِطْ نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022 فِيْ فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ غزة والقدس وويسترن ليبس، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج توجيه فلسطين 2022 اليوم السبت 30 يوليو / تموز 2022. الموقع الرسمي.

نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

انتهت بالفعل عمليات التصحيح وة وكل ما تبقى هُو الإعلان عن النتيجة رسميًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ويمكن لجميع الطلاب الرجوع إليها من خلال الصفحة الرسمية، ويمكنهم الاطلاع على النتائج باتباع الخطوات التالية

أولاً، يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال متصفح الويب.

أدخل نتيجة المدرسة الثانوية.

بعد ذلك، سيظهر لك حقل فارغ، اكتب رقم مقعدك.

ثم اضغط على أيقونة إظهار النتائج وانتظر بضع ثوان، ستظهر النتيجة مباشرة.

نتائج توجيه وزارة التربية والتعليم 2022

توفر شركة الاتصالات الفلسطينية إمكانية الحصول على النتائج من خلال استلام النتيجة بمجرد إعلانها عبر رسالة نصية على هاتفك المحمول. ولديك رقم جلسة الطالب برقم 37022 وستصلك النتيجة بمجرد اعتمادها واعلانها رسميا.