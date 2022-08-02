رَابِطْ نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن moe.gov.ye بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وخطوات استخراج النتيجة

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، الآلاف من طلاب الثانوية العامة فِيْ دولة اليمن يواصلون البحث عن نتيجة الثانوية العامة، خاصة بعد إعلان نتيجة الصف التاسع اليمن لهذا العام 2022، أنهى الطلاب امتحاناتهم. فِيْ 2 يوليو 2022 وأجريت الامتحانات فِيْ ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فِيْروس كورونا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن عملية تصحيح الامتحانات ستبدأ فور الانتهاء من الاختبارات. فِيْ الحَقيْقَة بدأ تصحيح الدرجات ومراقبتها، ولكن حتى الآن لم يكتمل التصحيح، وهذا ما جعل الطلاب يشعرون بالخوف والقلق من النتيجة.

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022

أرجأت وزارة التربية والتعليم اليمنية إعلان نتيجة الثانوية العامة فِيْ اليمن لهذا العام 2022، حيث كان من المفترض إعلان النتيجة فِيْ 24 يوليو 2022، لكن الوزارة أعلنت تأجيل المَوعِد لإعلان النتيجة وهكذا. حتى الآن لم يتم تحديد مَوعِد لإعلان النتيجة، لكن وزارة التربية والتعليم حددت، وذكرت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه بمجرد اكتمال عملية التصحيح واعتماد النتيجة، سيتم الإعلان عنها والرَابِطْ الخاص بالنتيجة. وسيتم نشر. يتم تفعيلها نتائج موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الصف التاسع اليمن 2022

تقدم نحو 100 ألف طالب وطالبة لامتحانات البكالوريا للقسمين العلمي والأدبي، حيث أنهى القسم العلمي امتحانات 5 يوليو والقسم الأدبي فِيْ 2 يوليو 2022، ومنذ ذلك الحين تواصل محركات البحث البحث عن النتيجة. فمن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة على جميع الطلاب مراقبة اعتماد النتيجة وظهُورها، ويمكن للطلاب استخلاص النتيجة من خلال الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم اضغط نتائج الثانوية العامة اليمنية.

حدد القسم (القسم العلمي، القسم الأدبي).

اكتب اسم الطالب المكون من أربعة أرقام، ثم أدخل رقم المقعد المكون من 6-7 أرقام.

ثم انقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

انتظر لحظة وسيتم عرض النتيجة مع الإشارة إلى معدل النجاح.

من المفترض أن تقوم بتفعيل الرَابِطْ لاستخراج نتيجة الثانوية العامة فِيْ اليمن بمجرد الموافقة على النتيجة وكشف أسماء أفضل الطلاب.