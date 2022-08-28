أخبار الناصرة..تجهِيْز رَابِطْ نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول لطلبة تطبيقي وأحيائي وأدبي ولينك تحميل كشوف أسماء الطلاب الناجحين فِيْ سادس اعدادي 2022

أخبار الناصرية..تجهِيْز رَابِطْ نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول لطلبة تطبيقي وأحيائي وأدبي ولينك تحميل كشوف أسماء الطلاب الناجحين فِيْ سادس اعدادي 2022، في الساعات الأخيرة تصدرت نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 محركات البحث جوجل ، وذلك بعد الإعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 عبر موقعهم الرسمي، وذلك من خلال رقم الطالب والإسم، بعد مصادقتها من قبل الوزارة.

نتائج الجولة التحضيرية السادسة الاولى للعراق 2022

قال وزير التربية والتعليم العراقي علي حميد الدليمي، إن نتائج الجولة السادسة الإعدادية للعراق 2022، الجولة الأولى، تم الإعلان عنها رسمياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية لجميع الطلاب مجاناً وبعدها مباشرة. تتم الموافقة عليهم بمجرد أن يكونوا مجهزين بالكامل لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون أي تمييز.

معدلات النجاح فِيْ المدرسة الثانوية السادسة 2022

توقعت مصادر من مراكز امتحانات الدراسات الاعدادية فِيْ العراق ارتفاع نسب النجاح للعام 2022 الاعدادي السادس فِيْ السنوات الاخيرة بعد استكَمْال تصحيح اكثر من نصف المواد الاكاديمية.

بلغت نسبة النجاح فِيْ امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحَلْة الثانوية السادسة فِيْ العراق 2022 الدور الأول 45٪ للفرع التطبيقي والحيوي والأدبي.

مَوعِد اعلان نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 العراق

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مَوعِد لإعلان نتائج الثانوية العراقية السادسة 2022، الدور الأول، بين الفترة من 20 إلى 25 آب / أغسطس، لكن وزارة التربية العراقية لم توضح بعد المَوعِد النهائي أو المَوعِد. . لعقد المؤتمر الصحفِيْ لكشف تفاصيل نسب نجاح نتائج الثانوية العامة السادسة 2022. وأسماء الطلبة الأوائل ومَوعِد امتحانات الدور الثاني.

وفِيْ سياق آخر، أعلنت الوزارة أن نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 العراق ستكون بعد انتهاء الاختبارات بعد أسبوع أو 10 أيام.

عدد الصفوف السادسة من الدعم الإعدادي 2022 للطلاب المنتهِيْة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، فِيْ بيانات صحفِيْة، أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الفترة الأخيرة حول منح كل طالب 10 درجات دعم لكل مادة غير صحيح ولا أساس له، موضحة أن لكل طالب 5 درجات فِيْ كل منها. موضوعات. حيث حصلوا على إجمالي 54 درجة.

هل ظهرت نتائج المرحَلْة التحضيرية السادسة 2022 فِيْ الجولة الأولى

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا حتى الآن المَوعِد الرسمي لنتائج امتحان شهادة المرحَلْة الإعدادية، فِيْ وقت تتصاعد فِيْه حالة التوتر والقلق بين الطلاب والطالبات المشاركين فِيْ الامتحانات وأولياء أمورهم المنتظرين. للنتيجة لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي.

رَابِطْ تحميل نتائج الثانوية السادسة العراق 2022 الدور الاول

يمكن استخراج نتائج المرحَلْة الاعدادية السادسة الجولة الاولى 2022 العراق برقم الامتحان وتحميل قوائم اسماء الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات باتباع الخطوات التالية –

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية epidu.gov.iq.

أو يمكن للطلاب استخدام موقع النتائج الخاص بنا.

الضغط على “استفسار عن نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة، الجولة الأولى”.

يجب على الطالب اختيار المحافظة التي ينتمي إليها.

بعد اختيار المحافظة، اضغط على “تحميل” لتنزيل نتائج محافظتك مباشرة بصيغة PDF.

يمكن للطالب بعد ذلك البحث عن اسمه بين الأسماء الموجودة والتحقق من درجاتهم.

مَوعِد إمتحانات الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية العراقية، جدول امتحانات “الجولة الثانية” للصف السادس الإعدادي 2022-2022، كَمْا هُو مبين فِيْ الجدول أدناه.

كَمْا أعلنت الوزارة أن امتحانات “الدور الثاني” للصفوف غير المكتملة ستبدأ يوم الأحد 9/4/2022 حتى يوم الأربعاء 14/9/202222 ولمدة (عشرة أيام).

جدول الامتحانات للدور الثاني هُو كالتالي –

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول في كافة المحافظات، وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم ويمكن التعرف على نتائج من خلال الدخول على أخبار الناصرة ومن ثم إدخال الرقم الطالب، ولاسم ، والنقر على إظهار النتيجة.