Now رَابِطْ نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول وذلك بعد الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الدرجات وتدقيقها، كما وسيتم عرض النتائج موقع وزارة التربية والتعليم عبر رقم الجلوس، حيث أتاحت الوزارة رَابِطْ نتائج السادس الاعدادي.

نتائج الجولة الاعدادية السادسة الاولى 2022

دأبت وزارة التربية والتعليم العراقية على عرض نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة 2022، الجولة الأولى، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. وحين أكد مصدر مسئول بالوزارة أن عمليات التصحيح تتم وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وأن أعمال التصحيح قد اكتملت. وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة رسميًا

رَابِطْ الاطلاع على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية النكتة الصحيحة والإجراء الذي يمكن من خلاله للطالب الاطلاع على نتائج الصف السادس 2022 الدور الأول بالخطوات التالية

أولاً، يذهب جميع الطلاب فِيْ المدرسة الإعدادية السادسة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

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ثم اختر نتائج الصف السادس.

ثم يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة من قبله والتي تخصه فِيْ المكان المخصص لها داخل الموقع على سبيل المثال اسم الطالب ورقم الامتحان.

أخيرًا، تقوم بالنقر فوق عرض النتائج، لعرض النتائج بمجرد ظهُورها على الموقع.

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك من خلال ادخال رقم الجلوس فقط، حيث سهلت على الطلبة الحصول على النتيجة دون الذهاب الى المدرسة.