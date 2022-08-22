“HERE” رَابِطْ نتائج السادس العراق 2022 جميع المحافظات epedu.gov.iq، أعلنت وزراة التربية والتعليم العراقية الفترة الاخيرة عن نتائج السادس العراق 2022 جميع المحافظات، والتي سيتم نشرها عبر الوقع الخاص بالوزارة الرسمي ، بعد الإنتهاء من عملية تدقيق كافة علامات الطلاب، حيث سيتم الاعلان عن نتائج السادس العراق 2022 خلال الساعات القادمة، عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتائج الجولة السادسة الاولى من العراق 2022

الطلاب لديهم فرصة مناسبة لمعرفة نتائج العراق السادس 2022، الجولة الأولى فِيْ جميع المحافظات العراقية، والتي سيتم نشرها الكترونيا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع الطلاب، ويمكن التحقق من نتائج العراق السادس من قبل باتباع الطرق التالية

الخطوة الأولى هِيْ الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يضغط الطالب على الزر للاطلاع على نتائج الفصل الإعدادي السادس 2022

يجب على الطالب بعد ذلك اختيار اسم المحافظ الذي ينتمي إليه فِيْ العراق.

ثم أدخل اسم الطالب وهُو رباعي.

بعد ذلك، يتم إدخال رقم المقعد.

سيقوم الطالب بعد ذلك بالنقر فوق عرض النتيجة.

مَوعِد اعلان نتيجة الثانوية العراقية السادسة 2022

أكدت مصادر فِيْ وزارة التربية العراقية أن نتائج المرحَلْة الأولى من الصف السادس الإعدادي ستكون متاحة اعتباراً من اليوم 20 آب / أغسطس وحتى 25 آب / أغسطس، حيث ينتظر جميع الطلاب إعلان نتائج السنة التحضيرية السادسة. . حسب المؤهلات وحسب ما ورد فِيْ التقارير الأولية التي أعلنتها. وزارة التربية والتعليم العراقية، معدل النجاح الأولي للطلاب مطمئن، وأنشطة الإصلاح تتقدم بسلاسة فِيْ جميع المراكز والمحافظات، وجميع وحدات المراقبة تحت المراقبة. والرصد.

نتائج الجولة الاعدادية السادسة الاولى 2022

أكَمْل طلبة الصف السادس السادس، ونظرا للاحتياطات الصارمة التي اتخذتها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لمنع إصابة الطلاب بفِيْروس كورونا، وأكَمْلوا جميع الطلاب فِيْ الأقسام العلمية والأدبية وعلم الأحياء ووزارة التربية والتعليم. منذ ذلك الحين الجميع ينتظرون إعلان النتيجة، ووزارة التربية العراقية تريد توضيح هذا كل مصطلح. لذلك أكدت الوزارة أن النتيجة ستعلن قريباً. قد يستغرق هذا ما يصل إلى 20 يومًا حتى تكتمل التصحيحات وات. وهِيْ الكترونية وسيتم رفعها على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية بعد قبول النتيجة واعلان اسماء اول مدرسة ثانوية عراقية السادسة، مع معرفة النسبة الاجمالية للنجاح.

سيتم نشر نتائج الصف السادس في العراق لكافة المحافظات عن طريق موقع الوزارة epedu.gov.iq، وذلك من خلال رَابِطْ نتائج السادس العراق 2022، حيث ينتظر العديد من طلبة وأولياء الأمور بفارغ الصبر تنزيل الدرجات.