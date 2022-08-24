الآن.. رَابِطْ نتائج الصف السادس الاعدادى 2022 الدور الاول بالعراق جميع المحافظات عبر موقع epedu.gov.iq، أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الأخيرة رابط خاص للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادى 2022 الدور الأول، وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث أعلن وزيرة التربية والتعليم العراقي قبل فترة عن موعد نتائج الصف السادس الإعدادي والتي سيتم نشرها خلال الأيام المقبلة.

رَابِطْ نتائج الجولة السادسة الأولى من الفصل الإعدادي 2022

يمكن للطالب أو معلمه استخلاص النتيجة إلكترونياً، وسيتم ذلك بعد فترة وجيزة، بعد موافقة وزير التربية فِيْ الدولة العراقية، بحسب المصادر، الذي يشرف على كل ما يتعلق بنتيجة السادسة. الثانوية العامة فِيْ العراق، اكدت المصادر ان النتيجة ستخرج فورا وفِيْ غضون ساعات حيث يتوقع ظهُور النتيجة بين 20 و 25 آب / اغسطس الجاري، وسيتم الحصول عليها سريعا عبر الانترنت الذي اعلن عنه. من قبل الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم، والاستعلام عن النتيجة يكون باتباع ما يلي فِيْ الفقرة التالية.

كيفِيْة الحصول على نتائج الصف السادس الثانوي 2022

يمكن لكل طالب استخراج النتيجة عبر الإنترنت، ومن أهم الخطوات ما يلي فِيْ النقاط التالية

يجب النقر فورًا على الرَابِطْ الإلكتروني المخصص للحصول على النتيجة التي تنقل الطالب إلى الصفحة الرئيسية موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يجب عليك النقر فوق الزر لرؤية النتيجة.

يحدد الطالب أو المعلم نتيجة الإعداد السادس للعراق.

بعد أن يقوم الطالب بالنقر فوق “التالي”، يقوم الموقع بتوجيههم إلى الصفحة التالية لإكَمْال النموذج الإلكتروني.

املأ أجزاء المعلومات المختلفة ثم يراجعها الطالب قبل النقر فوق إرسال.

الضغط على زر عرض النتيجة لعرض كافة المعلومات الخاصة بنتيجة الطالب.

وتعتبر هذه النتيجة من أهم الأمور التي يتم مراقبتها والإشراف عليها من قبل التعليم، حيث أن المراقبة الآن تقوم برصد نتائج أربع مواد مخصصة للطلاب فِيْ هذه المرحَلْة التعليمية فِيْ جميع المدارس العراقية، مما يعني أنه تم تصحيح أربعة مواد فقط. . مَوعِد ظهُور الطلاب لنتيجة الصف السادس الثانوي فِيْ العراق بدخولهم الى موقع النتائج الخاص بنا او موقع ناجح او الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات سريعة لاستخراج النتيجة عبر الإنترنت

من خلال الإنترنت يمكن استخراج نتيجتك على الفور، وخطوات الاستعلام كالتالي

يجب أن تذهب إلى موقع التعليم فِيْ العراق.

ثم بعد الضغط على الزر للتحقق من نتيجة السادسة العراقية.

ثم اكتب جميع المعلومات الخاصة بك، بما فِيْ ذلك اسمك ورقم مقعدك.

يكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور الإستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادى 2022 في كافة المحافظات من خلال رَابِطْ نتائج الصف السادس الاعدادى حيث من المتوقع النتيجة بين 20 و 25 آب / أغسطس الجاري