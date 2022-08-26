Results رَابِطْ نتائج الصف السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022 علمي وأدبي عبر موقع التربية العراقية، ينتظر الكثير من الطلاب نتائج الصف السادس الاعدادي العراق الدور الأول على أحر من الجمر، كما وقامت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة بتفعيل رَابِطْ نتائج الصف السادس الاعدادي العراق ، وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول في العراق، عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج الطبعة السادسة الاعدادية للعراق

كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية، أن نتائج الثانوية العامة السادسة فِيْ الفرعين العلمي والأدبي ستعلن قريباً جداً على موقع الوزارة وعلى موقع إلكتروني ناجح خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الجولة التحضيرية السادسة الاولى للعراق 2022

زاد البحث من طلاب محافظات (الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، البصرة، نينوى، الانبار، المثنى، النجف، كربلاء، واسط، بابل، ديالى، القادسية، ذي قار، صلاح. الدين، كركوك، ميسان)، للوقوف على نتائج اعداد العراق السادس، الجولة الاولى 2022، والتي توشك على الاعلان رسميا بعد استكَمْال عمليات التصحيح فِيْ الضوابط على مستوى المحافظات العراقية، اذ سيتم تحميل نتائج الفرع العلمي والأدبي السادس الاعدادي على المواقع المخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية وعلى الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة Telegram.

Results رَابِطْ نتائج الصف السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022 علمي وأدبي عبر موقع التربية العراقية العراق السادس 2022 الجولة الاولى

نستعرض معكَمْ خطوات استخراج نتائج ثانوية العراق السادسة، الجولة الأولى 2022، من خلال الدخول على الرَابِطْ على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بكل سهُولة ويسر، والتي هِيْ كالتالي

أولاً تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. ثانيًا ثم أدخل رمز التحقق.

ثالثاً بعد ذلك عليك الضغط على الأيقونة للاطلاع على نتائج الفصل الإعدادي السادس 2022.

رابعاً بعد ذلك يجب تحديد الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الطالب فِيْ المرحَلْة الإعدادية.

خامساً ادخل رقم الامتحان.

سادساً ثم عليك تحديد التخصص العلمي أو الأدبي.

سابعًا ثم انقر فوق البحث عن الكلمة لرؤية النتيجة وعليك الانتظار ثوانٍ حتى تظهر النتائج أمامك.

أتاحت وزارة التربية والتعليم رَابِطْ نتائج الصف السادس الاعدادي العراق الدور الأول ليتمكن كافة الطلة من معرفة نتائجهم بكل سهولة، حيث من المتوقع الإعلان عن النتائج في الاول الإسبوع المقبل وستكون الدرجات من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.