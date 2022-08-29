epedu.gov.iq الان رَابِطْ نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني كل الجامعات، كثرت عمليات البحث الفترة الأخيرة على نتائج القبول الموازي 2022/2023 بعد استعداد وزارة التربية والتعليم العراقية الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، حيث تقوم الأن عملية تدقيق الأوراق وفرزها ليتم عرضها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

2022/2023 رَابِطْ نتائج القبول الموازي

بدأت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية بالتحضير لتحديد الحدود الدنيا للقبول الموازي، سواء فِيْ كلية الهندسة أو الطب أو الأقسام الأخرى التي وصلت قبل الطلاب. استقبال طلبات الالتحاق بحوالي 20 ألف طالب وطالبة فِيْ مختلف التخصصات التي تم تقديمها للطلاب فِيْ الجامعات العراقية هذا العام، على أن يتمكن الطلاب بعد استكَمْال عملية القبول الموازية من إجراء استفسار رسمي ومباشر عن تلك النتائج من خلال الموقع. وزارة التربية والتعليم العراقية بالشكل الذي ننقله ونلفت انتباهكَمْ من خلال الفقرة التالية من تلك المقالة الآن

خطوات نتائج القبول الموازي

نستعرض ونبلغ الآن من خلال موقع أخبار ثقافني نيوز الآن، طرق وخطوات التعرف على نتائج القبول الموازية التي يمكنك الحصول عليها بعد الإعلان عنها على النحو التالي –

فِيْ البداية، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ابدأ باختيار رمز الاستعلام لنتائج القبول الموازية

ابدأ فِيْ تسجيل اسمك الكامل على الأيقونة المخصصة له

ابدأ بإدخال رقم الامتحان الخاص بك فِيْ الرمز المخصص له

انقر على أيقونة عرض النتائج ليتم إعلان النتائج أمامك بنجاح

شُروطْ القبول الموازي فِيْ العراق

يشترط فِيْ الطالب الحصول على معدل تراكَمْي لا يقل عن 3 وما فوق الحد الأدنى ليتم قبوله بكليات المجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على ما لا يقل عن 4 درجات إجمالية ومتوسطة ليتم قبوله فِيْ كليات الهندسة.

أن لا يقل المعدل التراكَمْي للطالب عن 5 صفوف كحد أدنى للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية.

أما باقي الكليات والمعاهد فِيْ العراق فقد قررت الوزارة ألا يقل المعدل عن 6 درجات ليتم قبولها.

يمكن الحصول على رَابِطْ نتائج القبول الموازي 2022/2023ن من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن ثم تسجيل اسمك الكامل ورقم الامتحان، وانقر على استظهار النتيجة حيث سيتم الإعلان عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 خلال الأيام المقبلة.