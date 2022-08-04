رَابِطْ نتائج القبول الموحد جامعة شقراء 1444 الجامعات الحكومية الرياض

يبحث آلاف الطلاب والطالبات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن رَابِطْ نتائج القبول الموحد لجامعة شقراء فِيْ محرك بحث جوجل، وأعلنت البوابة الإلكترونية للقبول الموحد عن ظهُور نتائج نتائج القبول الموحدة للحكومة. الجامعات والكليات التقنية بالرياض اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 م، والجدير بالذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء أعلنت نتائج القبول النهائية للمرشحات اليوم الخميس 4 أغسطس. كيفِيْة الاطلاع على نتائج القبول الموحد تابعونا فِيْ الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض.

نتائج القبول الموحد لجامعة شقراء

قدمت البوابة الإلكترونية للقبول الموحد خدمة الاطلاع على نتائج القبول إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي باتباع عدة خطوات نوضحها أدناه

الخطوة الأولى هِيْ أن يقوم الطلاب بتسجيل الدخول الموقع الرسمي للجنة القبول الموحد .

. ثم يقومون بالنقر فوق مربع الإرسال أو الرمز أعلاه.

ثم ينقرون على عرض نتيجة القبول.

أخيرًا، ستظهر نتيجة القبول أمامك، إذا كنت أحد الطلاب المرشحين.

يجب على الطلاب والطالبات تأكيد القبول على الفور فِيْ غضون اليومين المقبلين حيث تم تحديد المَوعِد النهائي لتأكيد الترشيح ليوم الأحد القادم 7 أغسطس و 9 محرم. سيتم حجز المقعد للطلاب الآخرين.

بوابة السحب الموحدة

اهتمت وزارة التعليم العالي فِيْ السنوات الأخيرة بتطوير التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم معظم خدماتها للطلاب فِيْ ظل رؤية المملكة 2030. لذلك، فإن عملية الاستعلام عن خدمات الطلاب وما أصبحت عليه معرفة النتيجة والتسجيل فِيْ الجامعات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجامعات.

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