رَابِطْ نتائج توجيهِيْ الأردن 2022 “الثانوية العامة”tawjihi.jo ومَوعِد إعلان النتيجة

نتائج التوجه الأردنييبدو أن الكثير من الطلاب فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية كانوا يتساءلون عن مَوعِد إعلان نتائج توجيهِيْ لعام 2022، كَمْا تساءل البعض عن كيفِيْة التحقق من النتيجة، ويمكن القول إن التحقق من النتيجة سهل للغاية. نظرًا لأن هذا يتم عن طريق الدخول إلى موقع نتائج الثانوية العامة، فِيْ الأردن يمكنك أيضًا معرفة ذلك عن طريق الدخول إلى موقع توجيه التوجيهِيْ فِيْ الأردن، tawjihi.jo، وفِيْ السطور التالية سنتعرف عليك بمزيد من التفاصيل حول التاريخ من بداية إعلان الظهُور نتائج التوجيهِيْ فِيْ الأردن للعام الدراسي 2022، سنوضح لك أيضًا كيفِيْة التحقق من النتيجة.

نتائج التوجيهِيْ فِيْ الأردن 2022

فِيْ وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية أن نتائج امتحانات التوجيه للعام الدراسي 2022 سيتم الإعلان عنها إلكترونيًا، وسيتم ذلك عن طريق الدخول إلى موقع Joe التوجيهِيْ، ومن ثم سيتم الاطلاع على النتيجة على الموقع. من خلال رقم المقعد.

حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه سيتم الإعلان عن ذلك نتائج التوجيهِيْ لعام 2022 هذا شهر تموز، ويمكن تمديد المَوعِد النهائي حتى الأول من آب بإذن الله، حيث وصلت أبرز التصريحات من وزارة التربية والتعليم الأردنية التي أجابت على جميع أسئلة الطلاب وأولياء الأمور بخصوص مَوعِد إعلان النتائج. وكذلك سؤال عن أسماء أول من قابلهم.

تاريخ إعلان نتائج التوجيهِيْ 2022

كَمْا ذكرنا أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت مؤخرًا عن بدء نشر نتائج التوجيهِيْ، وتحديداً ستصدر فِيْ 25 يوليو 2022، وهُو ما أكده الدكتور وجيه موسى عويس، وزير التربية والتعليم فِيْ الأردن، و وذلك بعد الانتهاء من تصحيح جميع الإجابات، وكذلك استكَمْال الموافقة على النتائج لجميع الطلاب.

خطوات التعرف على نتيجة التوجيهِيْ فِيْ الأردن 2022

يمكن لأي طالب وطالبة من طلاب التوجيهِيْ فِيْ الأردن الاستفسار عن النتيجة باتباع خطوات بسيطة وسهلة، وهِيْ كالتالي