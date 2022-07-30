رَابِطْ نتائج توجيهِيْ 2022 فلسطين الثانوية العامة بالرقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية mohe.ps

رَابِطْ لنتائج توجيهِيْ 2022 مدرسة الثانوية العامة الفلسطينية، لم يتبق سوى دقائق بسيطة لتفعيل الرَابِطْ لاستخراج نتيجة التوجيه الفلسطيني لهذا العام 2022، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأربعاء الماضي تصحيح تم الانتهاء من أوراق شهادة الثانوية العامة وبدء تحميل النتيجة على المواقع الرسمية التابعة للوزارة، وحدد مَوعِد ظهُور النتيجة اليوم السبت 30 يوليو 2022 فِيْ تمام الساعة 9 صباحًا، والنتيجة والأسماء سيتم الإعلان عن الأول، وفِيْ الدقائق القليلة القادمة سيحصل كل طالب من طلاب المرحَلْة الثانوية من القسمين الأدبي والعلمي على النتيجة.

رَابِطْ إلى نتائج ثانوية توجيهِيْ فلسطين العامة 2022

أعلن رئيس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدكتور محمد اشتية، عن طريقة استخلاص نتائج الثانوية العامة والتوجيهِيْة الفلسطينية 2022، وهِيْ الكترونية. عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية النتائج يقوم الطالب بإدخال رقم المقعد المكون من 6 أرقام واسم الطالب ثم النقر فوق عرض، وسيتم عرض النتيجة.

تقدم ما يقارب 87 طالب وطالبة امتحانات التوجيهِيْ فِيْ فلسطين لهذا العام، من القسم العلمي 23271 طالبًا، ومن القسم الأدبي 65173 طالبًا، وكانت امتحانات هذا العام 2022 على مستوى الطالب والطلاب المتوسط. . لم يواجه العديد من المشاكل، وأجريت الفحوصات فِيْ ظل إجراءات احترازية صارمة من وزارة الصحة لحماية الطلاب والطالبات من مخاطر الإصابة.

استخراج نتيجة الثانوية العامة فلسطين 2022

سادت حالة من الخوف والقلق بسبب التأخير فِيْ إعلان نتائج التوجيهِيْ الفلسطيني لهذا العام 2022، خاصة بعد تأجيل إعلان النتيجة أكثر من مرة، مع تأكيد مسؤول من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن تم الانتهاء من الاختبارات وتصحيحها بشكل دائم، لذلك كانت محركات البحث فِيْ الآونة الأخيرة تبحث جاهدة لمعرفة مَتَّى سيتم الإعلان عن ذلك. نتائج التوجيهِيْ الفلسطيني حتى تعلن الوزارة عن مَوعِد الإعلان، وخطوات استخراج النتيجة هِيْ