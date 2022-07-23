رَابِطْ نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444

تزايدت وتيرة عمليات البحث من قبل المعلمين عن رَابِطْ نتائج حركة النقل الخارجي لنظام نور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر العديد من المعلمين فِيْ مدارس المملكة نتائج الحركة. لتظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مَوعِد ظهُور نتائج حركة النقل للمعلمين، إلى غدا الأحد 24 يوليو 2022 م يتحدث وتنفِيْذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف المملكة من خلالها إلى تطوير التحول الرقمي، ونكتب لكَمْ هذا المقال من خلال موقع “علمني” لنوضح لكَمْ خطوات الاستشارة نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور فتابعونا.

نتائج حركة المرور الصادرة

ينتظر المعلمون بقلق وعصبية ظهُور نتيجة حركة النقل، والآن نشرح جميع الخطوات اللازمة للرجوع إلى نتائج حركة النقل الخارجي على النحو التالي

أولا عليك تسجيل الدخول موقع نور الرسمي .

. ثانيًا، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثًا، انقر فوق تسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

رابعا الضغط على خدمات شؤون المعلمين.

خامساً الضغط على خدمة استشارة النقل الخارجي.

لهذا السبب قمنا بشرح جميع خطوات الاطلاع على النتيجة إلكترونيًا فِيْ إطار اهتمام الحكومة السَعُودِيْة فِيْ السنوات الأخيرة بتطوير التحول الرقمي والاعتماد على الرقمنة لتقديم خدماتها للمواطنين.

نظام نور لينك للمعلمين

يمكن للمدرسين تقديم اعتراض على النتائج أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. أهمية هذا التحويل بالنسبة للمعلم لأنه ينهِيْ معاناته بالغربة والبعد عن الأسرة والأقارب. نتمنى التوفِيْق لجميع المعلمين وأولئك الذين سيئ الحظ. المرة التالية.

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