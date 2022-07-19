رَابِطْ نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 جميع الولايات من وزارة التعليم السودانية “moe.gov.sd”

تتزايد عمليات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب فِيْ جميع أنحاء السودان، للتعرف على نتائج شهادة التأسيس فِيْ جميع ولايات السودان وفِيْ ولاية الخرطوم بشكل عام، للتعرف على معدلات الطلاب الحاصلين على امتحانات الجولة الأولى. وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رَابِطْ الاطلاع على نتائج السودان 2022 بالخرطوم مع رقم مقعد الطالب من خلال الشبكة النشطة للحصول على النتيجة.

نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم.

وكان طلبة الشهادة الأساسية قد أكَمْلوا الجولة الأولى من الامتحانات فِيْ جميع الولايات خلال الأيام الماضية، وفِيْ هذا السياق أكدت مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم رسمياً أن النتائج ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة. لجميع الطلاب فِيْ جميع أنحاء السودان وكذلك فِيْ السودان، وأشارت الوزارة إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات قد اكتملت رسميًا، وكذلك مرحَلْة ة التي جاءت بناءً على الضوابط لجميع إجابات طلاب الصف الثامن. فِيْ السودان وكذلك النتائج. امتحانات الشهادة التأسيسية على مستوى الدولة بشكل عام، وهِيْ امتحانات جاءت فِيْ شهر مايو فِيْ ظل إجراءات صارمة للتنفِيْذ لتأمين مقر اللجان، وأكدت الوزارة أن تصحيحات الامتحانات استمرت لنحو شهر، و فِيْ الوقت الحالي تقوم الوزارة بمساعدة الوزارة فِيْ الإعلان رسميًا عن نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، والذي يتم الاستعلام عنه من خلال رقم مقعد الطالب.

رَابِطْ نتائج شهادة مؤسسة ولاية الجزيرة 2022

تم تفعيل رَابِطْ موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بحيث يمكن استخراج نتائج الطلاب إلكترونيًا، فِيْ جميع الولايات، حيث يتم استخراج النتائج باتباع الخطوات التالية مباشرة.