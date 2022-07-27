رَابِطْ نتائج طلاب الثاني عشر دور 2 الكويت Sahl APP المربع الإلكتروني ثانوية عامة 2022 تطبيق سهل

رَابِطْ نتائج الجولة الثانية APP Kuwait Sahl لطلبة الصف الثاني عشر “ثانوي عام” حيث يتم حالياً تحميل نتائج المدارس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم المدني أو من خلال تطبيق سهل الإلكتروني على وشكر وزير التربية والتعليم الطلاب لإتمامهم امتحاناتهم بالشكل الأمثل، وبدأ عمل تصحيح النتائج فور الانتهاء من كل مادة، للقسم العلمي أو الأدبي أو الإسلامي، واليوم يتم إجراء البحث الكبير لاستخراج النتائج. .

مَوعِد إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة الثانية عشر بدولة الكويت

تقوم مدارس دولة الكويت فِيْ جميع المحافظات بنشر نتائج الطلاب من خلال الرَابِطْ المركزي لنتائج الصندوق الإلكتروني للطلاب، ويتم رفع إحصائيات المدارس التي انتهت من رفع النتائج بعد الإطلاع عليها. تم توفِيْره من خلال التطبيق الإلكتروني السهل وهُو أحد التطبيقات التي توفر وزارة التربية والتعليم استخراج النتائج الثانوية فِيْها.

رَابِطْ نتائج الجولة الثانية Kuwait Sahl APP Electronic Square 2022 Easy App apps1.moe.edu.kw

دأبت دولة الكويت على نقل جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا منذ عدة سنوات، حيث أعلنت جميع المؤسسات عن تقديم خدمات إلكترونية للتسجيل والاستشارة فِيْ جميع محافظات الكويت. دقة وسرية بيانات المستخدم بما فِيْ ذلك وزارة التربية والتعليم.

تطبيق إلكتروني سهل

ومن بين التطبيقات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم تقديم نتائجها لجميع المحافظات الجهراء – مبارك الكبير – الأحمدي – محافظة القيروان – مدينة الكويت وغيرها ويتم تحميلها بالخطوات التالية

وبعد الانتهاء من الاختبارات يتابع الطلاب أخبار النتائج من الوزارة من خلال منصة Twitter الرسمية. يصل الطالب مباشرة إلى منصة Google Play من خلال https//play.google.com/store/apps/detailsid=gtpay.gtronicspay.com&hl=ar&gl=US. يجب عليك اختيار تطبيق سهل من الخيارات المتاحة. يقوم الطالب بتنزيله. تسجيل الدخول ببيانات الطالب. يتم اتباع خطوات التسجيل. يتم الرجوع إلى النتائج من قبل الرقم المدني. توفر وزارة التربية والتعليم أيضًا الرَابِطْ الرسمي الرئيسي للنتائج ( صندوق إلكتروني للنتائج ). سجل الرقم المدني، ثم يبدأ العرض.

لذلك قمنا بة التاريخ الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم الكويتية بخصوص مَوعِد إعلان نتيجة الجولة الثانية من طلاب المرحَلْة الثانوية للعام الدراسي الحالي. نتائج الطلاب الإلكترونية.