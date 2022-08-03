رَابِطْ نتائج قبول جامعة الطائف 1444 للدبلوم والبكالوريوس بوابة القبول الموحد

زاد تواتر بحث الطلاب والطالبات لرَابِطْ نتائج قبول جامعة الطائف للدبلومات والدرجات العلمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ محرك البحث “جوجل”، ويتوق كثير من طلابنا لمعرفة نتيجة ترشيحهم بجامعة الطائف عبر الإنترنت. يعني فِيْ جو من القلق والتوتر، وتجدر الإشارة إلى أن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف قد أعلن للتو عن ظهُور نتائج الصفحة الرئيسية لترشيح الطلاب على موقع الويب الخاص بك حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها فِيْ بضع دقائق. رَابِطْ نتائج القبول بجامعة نجرانتابعنا.

نتائج القبول بجامعة الطائف

افتتحت جامعة الطائف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أبوابها لاستقبال طلبات الالتحاق والتسجيل من الطلاب لدراسة الدبلوم والبكالوريوس ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12/25/1443 هـ وحتى الخميس 12/29/1443 هـ لمنح جميع الطلاب دفعة كاملة. فرصة للتسجيل والتقديم هناك، وأعلنت الجامعة إعلان نتائج القبول والترشيح منذ فترة، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 م الموافق 5/1/1444 هـ، ويمكن تعرف على نتائج القبول بجامعة الطائف إلكترونيًا من خلال النقر على الرَابِطْ المظلل حيث سينقلك إلى صفحة الاستعلام عن النتائج، ويجب على الطالب المرشح تأكيد قبوله خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة حتى يتم تأكيد حجز مكانه فِيْ المدرسة، وسيتمكن من ذلك تعرف على كيفِيْة تأكيد القبول باتباع التعليمات الموجودة فِيْ الفِيْديو الموضح

متطلبات القبول

وضعت جامعة الطائف عدة شُروطْ لقبول الطلاب المتقدمين للدراسة بالكليات، وأهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية واجتياز الاختبار العام والإنجازي، ويجب ألا يتجاوز تخرجه من الثانوية العامة أكثر من سنتان إذا تقدمت بطلب إلى كليات الطب و 5 سنوات إذا تقدمت إلى كليات أخرى، ونعلمك أن عملية المفاضلة والاختيار بين الطلاب قد تمت إلكترونيًا دون تدخل بشري.

والآن وفِيْ نهاية مقالتنا نود أن نتلقى أسئلتكَمْ واستفساراتكَمْ حول هذا الموضوع المهم الذي يهم آلاف الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات أدناه، فقط اترك سؤالك و سوف نرد على الفور