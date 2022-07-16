“رَابِطْ نتيجة الباك 2022” استخرج نتائج البكالوريا بالجزائر من خلال موقع الديوان الوطني onec.dz

يترقب العديد من الطلاب فِيْ الجزائر بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، والتي من المتوقع أن تصدر فِيْ الساعات القليلة المقبلة، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية انتهاء عملية تصحيح العمل لطلبة المدارس الثانوية. فِيْ المحافظات المختلفة وتم الانتهاء من متابعة المؤهلات وجاري متابعة النتائج. فِيْ الوقت الحالي، يتم فحصها للتأكد من صحتها، ومن ثم يتم اعتماد النتيجة رسميًا ثم نشرها على موقع الديوان الوطني، والذي تم تعيينه من قبل وزارة التربية الوطنية لغرض نشر النتائج. المستويات الأكاديمية، من أجل تسهِيْل حصولهم على النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو فِيْ أي مكان، من الضروري فقط الحصول على خدمة الإنترنت، إما على جهاز كَمْبيوتر أو على هاتف محمول، ويمكنك بسهُولة استخراج النتيجة.

نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ الجزائر

كان الطلاب قد أكَمْلوا اختباراتهم فِيْ يونيو الماضي وينتظرون إعلان النتائج منذ ذلك الحين، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية حول مَوعِد ظهُور النتيجة، ونتوقع أن تكون كذلك. . تكون خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من التصحيح الذي استمر منذ انتهاء الامتحانات، بحيث يكون متاحًا فِيْ أسرع وقت ممكن لطلاب مرحَلْة البكالوريا، وهِيْ أهم مرحَلْة دراسية فِيْ الجزائر لذلك يريد جميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال الامتحانات فِيْ نهاية العام الدراسي الماضي.

استخراج نتائج الثانوية العامة من خلال موقع الديوان الوطني

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية الوطنية فإن نتائج المرحَلْة الثانوية ستكون متاحة عبر موقع الديوان الوطني الذي تم إعداده جيدًا لنشر النتيجة ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها بسهُولة باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع المكتب الوطني

اضغط على “نتائج البكالوريا 2022”.

أدخل رقم التسجيل الخاص بك.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق “بحث”.

ستظهر النتيجة على الفور، سواء كانت الملاحظات التفصيلية للموضوعات المحددة أو المجموع العام.

طلاب ينتظرون إعلان نتائج BAC 2022

منذ انتهاء الامتحانات فِيْ يونيو الماضي، ينتظر الطلاب إعلان نتائج BAC 2022، والتي من المتوقع أن تظهر على الويب خلال ساعات قليلة، بعد الإعلان عن الانتهاء من تصحيح الملاحظات ومراقبتها، وجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال رقم التسجيل وكلمة المرور.

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب اليوم السبت 16 يوليو، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة براحة البال، بعد انتظار طويل خلال الفترة الماضية، ويتم تحديد النتائج. ليتم تسليمها. تم نشره اعتبارًا من الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم على الموقع الإلكتروني.