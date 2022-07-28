رَابِطْ نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022 بالاسم عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

نتيجة ثانوية الأزهر مع رقم المقعد والاسم، فِيْ مؤتمر خاص بنتيجة الشهادة الأزهرية، أعلن الدكتور محمد الضويني نائب أمين الأزهر الشريف الحالي فِيْ هذا المؤتمر مَوعِد ظهُور النتيجة. حيث سبق أن أكدت أن عملية التصحيح قد اكتملت لجميع المواد الأكاديمية فِيْ جميع أنحاء الجمهُورية، وكانت الفرحة والسرور التي سادت جميع الحاضرين فِيْ المؤتمر بسبب إعلان وكيل الأزهر عن أسماء أفضل الطلاب فِيْ القسمين العلمي والأدبي. يجب عليك قراءة ومتابعة باقي الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.
نتيجة الشهادة الأزهرية برقم المقعد.
بعد أن ينتهِيْ جميع الطلاب من إجراء الاختبارات فِيْ جميع المواد، ينتظرون بفارغ الصبر ظهُور النتيجة حتى يروا نتيجة إجهادهم، والدراسة والاستمرار فِيْ ة المتأخرة، الأمر الذي سيحدد مصير أطفالهم وبناءً عليه سوف يلتحق الطلاب بالمدرسة التي يوافق عليها تنسيق الجامعات، والآن نشرح كيفِيْة الحصول على النتيجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإليكَمْ الخطوات
- يجب أن تذهب إلى الصفحة الرسمية للأزهر الشريف.
- عليك الانتظار حتى يتم تحميل الصفحة لأنها تستغرق وقتًا نظرًا لتزايد عدد الطلاب الذين يقومون بتسجيل الدخول.
- يجب كتابة اسم ورقم مقعد الطالب.
- يجب عليك الضغط على الزر لرؤية النتيجة.
- فِيْ أقل من دقيقة ستظهر النتيجة على الفور.
ارتبط سماحة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بانطلاق ثانوية الأزهر.
- لفتة جميلة وحالة لا تُنسى حيث هنأ الإمام أحمد الطيب جميع أفضل طلاب ثانوية الأزهر وأجرى مكالمة هاتفِيْة بكل طالب على حدة، حيث كانت الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، وكان هؤلاء الطلاب. الذين حصلوا على المركز الأول فِيْ القسم الأدبي حيث حصلوا على إجمالي 622 أي ما يعادل 98.85٪ ومليار تهنئة للجميع.