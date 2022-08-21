رَابِطْ نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني جميع المحافظات 2022 برقم الجلوس والاسم، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في الساعات الاخيرة عن الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني جميع المحافظات، وذلك بعد الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق وتدقيقها، وسيتم الإعلان عن نتائج شهادة الإعدادية الدور الثاني فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

رَابِطْ نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022

ووجهت مديرية التعليم الفني جميع لجان التصحيح الإلكتروني بالإسراع بإتمام عملية تصحيح امتحانات الدور الثاني بحيث يتم إعلان النتائج فِيْ أسرع وقت حتى يتمكن الطلاب من متابعة طلباتهم للمرحَلْة الأكاديمية الجديدة. وعن سرعة اعلان النتيجة، وأوضحت الوزارة أن طريقة استخلاص النتيجة ستكون إلكترونية عبر بوابة إلكترونية. وزارة التربية والتعليم الفن المصرى.

وأوضح أن النتيجة ستكون متاحة فِيْ جميع المدارس بعد إعلان النتيجة حتى يتمكن الطلاب من الحصول على شهادة نجاح للتقدم للمرحَلْة الأكاديمية الجديدة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الجولة الثانية 2022

هناك العديد من المحافظات ومنها الإسماعيلية والمنوفِيْة وقنا والمنيا، وتستمر المحافظات فِيْ إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب من جميع المحافظات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بالخطوات التالية

يدخل الطالب الويب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حدد المقاطعة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم اكتب اسم الطالب ورقم مقعده.

ثم انقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

نتائج الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022

أعلنت محافظة الشرقية قبل ساعات قليلة نسبة نجاح 75.71٪، وأعلنت محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 87.4٪، وأعلن محافظ المنيا النتيجة. بنسبة نجاح 89.59٪، كَمْا أعلنت محافظة الشرقية ومحافظة المنيا، والمحافظات تواصل إعلان النتيجة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية قبل ساعات رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني ليتمكن كافة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح الدور الأول فحص علاماتهم للدور الثاني، وسيتم تنزيل النتائج فور اعتمادها من الوزارة