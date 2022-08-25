من هُنا .. رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية ثانوية عامة 2022 tansik.digital.gov.eg، ينتظر الكثير من الطلبة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية العامة لعام 2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي قبل ساعات عن موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية ثانوية عامة والتي ستكون يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر أغسطس عن طريق موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الرقم الجلوس.

نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية من الثانوية العامة 2022

يعيش طلاب المرحَلْة الثانوية الآن فِيْ حالة من التوقع لمعرفة مصيرهم عند الفجر وهُو مَوعِد إعلان تنسيق المرحَلْة الثانية والتعرف على كلياتهم أو الالتحاق بالجامعات الخاصة التابعة للحكومة المصرية ولكن برسوم دراسية قريبة من الجامعات الخاصة، أو قد يتقدم بعض الطلاب الموهُوبين للحصول على منح دراسية مختلفة فِيْ دول أجنبية مختلفة وأيضًا قد تسجل بعض المنح الدراسية فِيْ بعض البرامج الجامعية وهِيْ تابعة لدول وجامعات أجنبية ويعتمد ذلك فقط على عوامل مختلفة بما فِيْ ذلك اختبارات الطلاب واجتيازهم، وكذلك مجموعهم فِيْ الثانوية العامة، بالإضافة إلى مشاركتهم فِيْ بعض الأنشطة المختلفة، لذلك لم يقتصر مصير الطلاب على تحديد مدى نجاحهم وتميزهم من خلال الالتحاق برؤساء الكليات فقط.

رَابِطْ نتيجة تنسيق مدارس 2022 المرحَلْة الثانية

تعلن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية من الثانوية العامة 2022 مع الحد الأدنى للصفوف للكليات المختلفة صباح غد من خلال موقع التنسيقوالتي من المنتظر الإعلان عنها فِيْ الساعات الأولى من اليوم ومن ثم يتم الإعلان عن باب مدخل التنسيق .. المرحَلْة الثالثة وفِيْما يلي بعض التوقعات الخاصة بمؤشرات التنسيق للمرحَلْة الثانية لبعض المدارس.

كلية تربية الإسكندرية بحد أدنى 318

كلية التربية بالزقازيق بحد ادنى 317

كلية التربية عين شمس بحد أدنى 316

كلية الفنون الجميلة (الآداب) بالإسكندرية بحد أدنى 315

كلية الآداب بالقاهرة، بحد أدنى 308

كلية الفنون الجميلة (الآداب) حَلْوان بحد ادنى 307

كلية الآداب عين شمس بحد أدنى 300

كلية الفنون الجميلة (الآداب) بالمنصورة بحد أدنى 300

كلية الآداب بالإسكندرية بحد أدنى 295

كلية تجارة المنصورة، بحد أدنى 292

كلية الآداب بحَلْوان بحد أدنى 292

وضعت وزارة التربية والتعليم العالي رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية ثانوية للاستعلام عن النتيجة طلبة الثانية ثانوي حيث من المتوقع إصدارها يوم الخميس بعد الإنتهاء من كافة تدقيق الدرجات واعتمادها، والجدير بالذكر بأن نسبة النجاح طلبة الثانوية العامة الدور الأول عالية مقارنة بالسنوات الماضية.