رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 tansik.digital.gov، اعلنت وزارة التربية والتعلمي العالي في مؤتمر صحفي لها عن موعد نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 والذي سيكون يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، بعد الانتهاء من تدقيق كافة الاوراق، حيث يمكن الإستعلام عن تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 من خلال موقع الوزارة tansik.digital.gov.

رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية

لا شك أن الطلاب يتابعون الآن بقلق شديد رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية، لمعرفة الجامعة التي يلتحقون بها. يمكنك اتباع الخطوات أدناه للتحقق من نتيجة التنسيق

فِيْ البداية، أنت متصل موقع التنسيق.

يختار المستخدم تنسيق المرحَلْة الثانية.

يختار الطالب نوع الشهادة التي حصل عليها، سواء كانت ثانوية أو أخرى.

يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم المقعد وكلمة المرور.

يقوم المستخدم بإدخال الكود الظاهر على الشاشة فِيْ المساحة المخصصة له.

انقر فوق أيقونة الاستعلام وستظهر للمستخدم الجامعة التي تم قبولها بناءً على مجموعها.

فِيْ حالة القبول فِيْ جامعة عن بعد، يمكنك التقديم لتقليل الاغتراب.

التنسيق الثانوي 2022

الجدير بالذكر أن تنسيق المرحَلْة الثانوية هذا العام شهد انخفاضًا ملحوظًا فِيْ مجاميع القبول فِيْ العديد من الجامعات والكليات، مثل كليات الطب والصيدلة والهندسة، نتيجة انخفاض المجاميع عن السنوات السابقة. كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ حوالي 3 أسابيع.

حيث اختلفت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بشكل كبير عن السنوات السابقة، كَمْا كان نظام بابل شيت الذي تم تطبيقه لأول مرة هذا العام، ولاقى معارضة شديدة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

أتاحت وزارة التربية والتعليم العالي رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 والتي تتيح لكافة الطلبة معرفة نتائجهم التنسيق الدور الثاني بسهولة ودون الذهاب إلى المدرسة، كما وسيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية من خلال مؤتمر صحفي.