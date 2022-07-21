رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس فِيْ السودان جميع الولايات حصريًا

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج الشهادات الأساسية فِيْ جميع ولايات السودان بما فِيْ ذلك ولايات الخرطوم، الجزيرة، جنوب وشمال كردفان، البحر الأزرق، البحر الأحمر، غرب وشرق دارفور، نهر النيل، كسلا والقضارف. أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان نتائج الشهادة الأساسية فِيْ بعض ولايات السودان بعد أن أكَمْل المصححون عملية التصحيح ومتابعة المؤهلات بالرقابة وتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للوزارة وباقي المقيمين. الطلاب فِيْ السودان ينتظرون شهاداتهم.

نتائج شهادة التأسيس لعام 2022 بالسودان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، أنه سيتم إعلان النتائج بشكل فردي، أي أن كل ولاية مسؤولة عن إعلان النتيجة مَتَّى شاءت، بسبب عملية تصحيح العمل وة الاختبارات ومراقبة جميع الملاحظات والبيانات. الانتهاء من ذلك تعلن كل ولاية نتائج طلابها، ويمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان لعام 2022.

كيفِيْة التحقق من نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم فِيْ الشهادة الأساسية بطريقة سهلة ومريحة من خلال الخطوات التالية

يجب على الطلاب التسجيل فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

يجب على الطلاب كتابة أسمائهم ثلاثية وكتابة رقم المقعد لكل طالب.

ثم انقر فوق أيقونة إظهار النتيجة.

يمكن لأي طالب طباعة نتائجه مباشرة من موقع الوزارة.

نتائج الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم

وينتهِيْ المصححون بالخرطوم الآن من عملية التصحيح ومراقبة الدرجات فِيْ جميع الاختبارات، وقد حذرت وزارة التربية والتعليم السودانية من تجنب الأخطاء عند التصحيح ويجب التدقيق عند تصحيح أعمال الطلاب لإعلان النتائج فِيْ الأيام المقبلة. .

يمكن للطلاب إحضار النوتة الموسيقية بالاسم فقط أو برقم المقعد فقط.

بعد إعلان النتيجة سيتم الإعلان عن أسماء أفضل الطلاب فِيْ الشهادة الأساسية خاصة فِيْ ولاية الخرطوم.

ولاية الخرطوم هِيْ أكبر ولايات السودان.

المؤتمر الصحفِيْ لنتائج الشهادة الأساسية بالسودان

حيث قال الوزير فِيْ هذا المؤتمر إن طلبة الشهادة الأساسية خضعوا للامتحانات المتبقية لشهر مايو بأكَمْله لمنع انتشار فِيْروس كورونا الجديد، وسيتم إصدار الشهادة قريباً جداً.