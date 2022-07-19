رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 من خلال الرَابِطْ الرسمي

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة التأسيسية فِيْ ولاية الخرطوم بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم ولأن مَوعِد إعلانها يقترب وهناك احتمال كبير أن تظهر فِيْ الساعات القليلة القادمة وسيتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم وأيضاً من خلال مؤتمر صحفِيْ، وسيهنئ الوزير الطلاب. سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى بولاية الخرطوم عند انتهاء المصححين من عملية التصحيح مباشرة. .

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم لعام 2022

بما أن شهادة التأسيس من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب لأن هذه الشهادة هِيْ التي تحدد ما إذا كان الطالب سيدخل مدرسة ثانوية أو دبلوم فني، يمكن لجميع الطلاب الرجوع إلى النتيجة بالاسم فقط أو بواسطة الاسم رقم اشتراك الطالب فقط ورَابِطْ النتيجة يمكن إيجاده على موقع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم أو مواقع أخرى.

حيث استمر الطلاب بعد الانتهاء من فترة الامتحان الشهر الماضي فِيْ البحث عن مَوعِد النتائج فِيْ جميع مدارس السودان وخاصة فِيْ الخرطوم للتأكد من مستقبلهم وكذلك الطلاب الذين خضعوا للامتحان. بلغ عددهم 247 ألف طالب وطالبة وتم اختبارهم فِيْ 1231 مركزًا بالخرطوم بما فِيْ ذلك المراكز التي أجرت الاختبار خارج السودان.

أمرت ولاية الخرطوم المصححين والمعلمين بعدم حمل الهُواتف المحمولة داخل المراكز الإصلاحية حتى لا تحدث أخطاء أثناء التصحيح. كَمْا قررت وزارة التربية والتعليم السودانية صرف مكافآت لجميع المصححين والمعلمين الذين يصححون امتحانات الطلاب. وفرت الوزارة للمصححين جميع وسائل الراحة من مواصلات وطعام وأشياء أخرى.

كيفِيْة التقديم على شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022