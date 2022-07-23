رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم للصف الثامن المتوسط

تصدرت نتيجة الصف الثامن الأساسي 2022 ولاية الخرطوم وجميع الولايات قائمة البحث لآلاف الطلاب وأولياء الأمور فِيْ السودان، وقائمة البحث فِيْ محرك جوجل العالمي خلال الفترة الماضية إلى جانب التصديق على نتيجة التأسيس. مصدق عليه بوضع الخرطوم 2022 من قبل السيد أحمد عثمان حمزة، الوالي المعين للخرطوم، تمهِيْدا لإعلانه الرسمي خلال مؤتمر صحفِيْ يوم الأحد 24 يوليو 2022 الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحَلْي، فِيْ الغرفة. وزارة التربية والتعليم بمحَلْية البحري مما جعلنا نراقب رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس 2022 بولاية الخرطوم وجميع الولايات السودانية عبر موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم السودانية.

نتيجة الشهادة الأساسية 2022 ولاية الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، تفعيل رَابِطْ استخراج نتائج الشهادة السودانية 2022، ولاية السودان لطلبة الصف الثامن، عبر الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، لتسهِيْل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور. استخراج النتائج. بسهُولة دون أي عائق.

انطلقت امتحانات الصف الثامن بولاية الخرطوم لاستكَمْال الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2022-2022 فِيْ 22 مايو.

واستغرقت 9 أيام قبل أن ينهِيْ الطلاب الامتحانات فِيْ 30 من نفس الشهر.

امتحانات الشهادة التأسيسية 2022

تعتبر امتحانات الشهادة الأساسية للصف الثامن المتوسط ​​بالسودان من الامتحانات الهامة والاستثنائية فِيْ ولايات السودان حيث تمنح بطاقة الانتقال للمرحَلْة الثانوية العامة لمدة 3 سنوات للتعليم قبل الجامعي.

بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين شاركوا فِيْ امتحانات الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم 2022 حوالي 237 ألف طالب وطالبة موزعين على 1221 مركزًا داخل ولاية الخرطوم و 16 مركزًا خارجها.

شارك 29465 معلما ومعلمة فِيْ أعمال مراقبة الطلاب خلال الامتحانات الأساسية بالخرطوم.

بلغ عدد المشاركين فِيْ أعمال التصحيح وة 3016 معلمًا.

رَابِطْ النتيجة الأساسية الخرطوم 2022

من أجل الحصول على نتيجة الخرطوم 2022 الأساسية برقم المقعد من خلال المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع ما يلي –

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال رَابِطْ النتائج فِيْ السودان أو رَابِطْ شهادة التأسيس 2022.