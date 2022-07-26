رَابِطْ نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 موقع بوابة الأزهر azhar.eg/results

يعتبر الرَابِطْ الخاص بنتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022، تاريخ ظهُور نتيجة الثانوية الأزهرية بتاريخ 2022، من أهم كلمات البحث المنتشرة على نطاق واسع اليوم. الأزهر د.محمد عبد الرحمن الدويني، وحرصًا منا على موقعنا لتثقيفِيْ حول تغطية ونقل أهم الأخبار المباشرة، نضع بين يديك رَابِطًْا لبوابة الأزهر الإلكترونية. النتائج، حتى يتمكن متابعونا الكرام من التحقق من النتائج عندما تظهر بسهُولة، لذا يرجى متابعتنا.

رَابِطْ لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

دخول الموقع “azhar.eg.

ثم انتقل إلى قسم خدمات الطلاب ومن هناك إلى النتائج.

أو الوصول المباشر إلىazhar.eg/results.

اكتب رقم المقعد.

انقر فوق عرض.

تاريخ إعلان النتائج

ينتظر حوالي 139 ألف طالب فِيْ السنة الثالثة من ثانوية الأزهر، الذين تم فحصهم نهاية العام الدراسي 2022، خلال الفترة من 5 يونيو إلى 7 يوليو 2022، الإعلان عن النتائج وتأمينها الآن، د.محمد. وكان عبد الرحمن الدويني قد وافق على نتائج الجولة الأولى من الشهادات الإعدادية والثانوية لمعاهد البعثات الإسلامية والمغتربين، يوم الأحد 24 يوليو، مما زاد من حالة الترقب والتساؤل حول مَوعِد إصدار الجريدة. – النتيجة الثانوية لأزهر، مع تأكيد المصادر أن النتيجة جاهزة ومن المتوقع الإعلان عنها. اليوم أو غدًا على أبعد تقدير، سنواصل المتابعة معك. حتى يتم الإعلان عن التاريخ رسميًا ويتم إخطارك بذلك.

بوابة الأزهر للنتائج

واكبت إمارة الأزهر التطور الذي يحدث فِيْ مختلف الأحياء من خلال تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين.

وتم إطلاق موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لعرض أخبار الأزهر، إضافة إلى تقديم خدمة الاطلاع على النتائج، وكذلك التسجيل فِيْ الأزهر الشريف والدراسة بمراحَلْها المختلفة.

حرص الأزهر الشريف على تطوير خدمة النتائج بحيث يسهل إجراء الاستفسارات من خلالها دون الحاجة إلى الذهاب إلى معاهد الأزهر.

فِيْ إطار حرص الأزهر على عدم إغراق وتوفِيْر الوقت والجهد.

ستكون النتيجة متاحة فِيْ قوائم المعاهد فِيْ اليوم التالي لاتصالها الإلكتروني، نتمنى لكَمْ كل التوفِيْق.