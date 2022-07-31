رَابِطْ نظام جدارة منصة مسار التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444 فِيْ المملكة

يبدأ التقديم فِيْ تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022 من خلال رَابِطْ نظام الاستحقاق بمنصة مسار للتقدم للوَظْائِفْ التعليمية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة منذ الخميس الماضي، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن حاجتها لعدد 11547 وظيفة تعليمية من خلال برنامج جدارا، وحددت الوزارة أن الوَظْائِفْ التعليمية موجودة فِيْ نظام التعاقد لوظيفة مدرس ممارس. الوَظْائِفْ، وفِيْ السطور التالية نقدم شُروطْ التقدم للوَظْائِفْ التعليمية، وكذلك خطوات التقدم للوَظْائِفْ التعليمية.

نظام استحقاق منصة المسار

أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مسار عبر نظام جدارا لتوفِيْر العمل فِيْ المناصب التعليمية لمن تتوفر فِيْه شُروطْ شغل الوَظْائِفْ التعليمية، وتتلخص هذه الشُروطْ فِيْ النقاط التالية

يجب على المتقدم استيفاء الشُروطْ الأساسية والمهنية لشغل المناصب التعليمية المشار إليها فِيْ قائمة الوَظْائِفْ التعليمية.

الحصول على مؤهل جامعي فِيْ أحد التخصصات المطلوبة.

طريقة الحصول على الدرجة هِيْ الدراسة المنتظمة.

الحصول على رخصة مهنية.

ألا يكون مقدم الطلب قد سبق فصله من الخدمة لعقوبة تأديبية.

عدم فصله من العمل لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فِيْ المادة 14 من تشريع العمل التربوي.

فِيْ حالة عدم توفر الدرجة العلمية من خلال الدراسات المنتظمة، يمكن قبول حامل الدرجة العلمية من خلال الدراسات غير المنتظمة بالشُروطْ التالية

يجب أن يكون المؤهل والتخصص مناسبين للتخصصات المطلوبة. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل تعليمي من خلال الدراسة المنتظمة لمدة عام واحد. المؤهل العلمي والدبلوم من جامعات سعودية. إذا كان المؤهل أو التعليم من جامعة غير سعودية، فِيْجب مطابقته من قبل وزارة التربية والتعليم.

التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية من خلال برنامج جدارا

يمكن للراغبين فِيْ التقدم لوَظْائِفْ التدريس اتباع الخطوات التالية