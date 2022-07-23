رَابِطْ ومواعيد التسجيل فِيْ الكلية التقنية بجدة 2022 عبر بوابة قبولي

يبدأ التسجيل فِيْ الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد الموافق 25/12/1443 هـ بالكلية التقنية بجدة، وكانت إدارة القبول قد أعلنت فِيْ وقت سابق من الشهر الجاري آخر مَوعِد للتقدم للالتحاق بالكلية التقنية بجدة. حيث تقدم الجامعة بالإضافة إلى الدراسات الأكاديمية فرصة كبيرة لتوفِيْر فرص عمل للخريجين حيث توفر الجامعة مواد تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل فِيْ المملكة.

التسجيل فِيْ الكلية التقنية

فِيْ إطار حماس وزارة التربية والتعليم بالمملكة لتوفِيْر خريجين قادرين على قيادة التقدم الذي تطمح إليه الحكومة، حددت الكلية التقنية بجدة مواعيد الالتحاق بالكلية لطلاب الدبلوم والبكالوريوس. فِيْ برنامج الدبلوم على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن تكون والدتهما سعودية.

حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها فِيْ التخصص المطلوب الحصول على الدبلوم.

مقدم الطلب لم يستمر بعد فِيْ نفس البرنامج الذي يرغب فِيْ التقدم له.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من نفس البرنامج.

لا يتقدم المتقدم لبرنامج تدريبي آخر خلال فترة التدريب.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم تسريحه من الكلية التقنية خلال آخر فصلين دراسيين.

فِيْ البرنامج التدريبي الصباحي، يشترط ألا يكون المتقدم موظفًا، ويمكن للموظف الموفد التقدم، بشرط تقديم موافقة من جهة العمل، أما بالنسبة لبرنامج المسائية، فِيْمكن للموظفِيْن وغيرهم التقدم للانضمام.

مواعيد التسجيل فِيْ البرامج التدريبية

حددت الكلية التقنية بجدة للبنين، عبر تغريدة على الحساب الرسمي للكلية على موقع تويتر، مواعيد الالتحاق ببرامج التدريب بالكلية، بحسب البرامج التي يتقدم لها الطلاب. يمكن للطلاب التقديم فِيْ التواريخ التالية

سيتم فتح باب التسجيل للخريجين يوم الأحد الموافق 25/12/1443 هـ الموافق 24/7/2022 م

ينتهِيْ التسجيل فِيْ المدرسة يوم الخميس الموافق 29/12/1443 هـ الموافق 28/7/2022 م.

ثم تأتي مرحَلْة الإسقاط والإعلان عن المقبولين فِيْ الفترة ما بين الأحد 1444/2/1 الموافق 31/7/2022 م وتنتهِيْ يوم الثلاثاء 1444/4/1 م الموافق 2022/8/2 م.

تبدأ إجراءات القبول النهائي ودفع حقوق خدمات التدريب المسائية من يوم الأحد الموافق 1444/9/9 / الموافق 2022/7/2022 الموافق 1444/1/2022 الموافق 18/8/2022 م.

رَابِطْ وخطوات التقديم على الكلية التقنية بجدة

أنشأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رَابِطْ التقديم للكلية التقنية بجدة، وكذلك الخطوات التالية

أعلن # كلية_جدة_تقنية فِيْ مواعيد القبول والتسجيل فِيْ برنامج الدبلوم للفصل الدراسي الأول للتدريب عام 1444 هـ

من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 هـ

حتى يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ

رَابِطْ التسجيل

بوابة القبول الإلكتروني (كابولي) https//t.co/rQbhmqyVVX# التدريب التكنولوجي pic.twitter.com/XhOh5vL02F – الكلية التقنية بجدة (jed_college_tec) 22 يوليو 2022