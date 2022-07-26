رَابِطْ ومَوعِد التسجيل فِيْ الكلية التقنية 1444 عبر بوابة قبولي

التسجيل بالكلية التقنية 1444 نستعرض معكَمْ اليوم كل ما يتعلق بالتاريخ والرَابِطْ والخطوات وشُروطْ التقديم للدراسة بالكلية التقنية لطلبة المملكة العربية السَعُودِيْة بالتفصيل بعد تاريخ تم الإعلان عن التسجيل بالكلية التقنية وأهم الشُروطْ عبر موقع ثقافني. فِيْما يلي الفقرات والأسطر أدناه.

تاريخ الالتحاق بالمدرسة الفنية 1444

تم تحديد مواعيد التقديم للكلية التقنية من قبل، وتأتي مواعيد التقديم للحصول على درجة البكالوريوس والدبلوم من خلال قبولي كَمْا هُو موضح أدناه

بدأ مَوعِد تقديم الطلب للجامعة فِيْ 22 ذو القعدة 1443 هـ واستمر حتى 18 ذو الحجة 1443 هـ.

بدأ مَوعِد تقديم الدبلومات من قبل الكلية التقنية فِيْ 25 ذي الحجة 1443 م. حاء، وآخر مَوعِد للعرض مقرر أيضا فِيْ 29 ذو الحجة 1443.

شُروطْ الالتحاق بالكلية التقنية 1444

شُروطْ التقديم على الكلية التقنية السَعُودِيْة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هِيْ كَمْا يلي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية وألا يتجاوز عمره فِيْ تاريخ التقديم 30 سنة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة من جهة معتمدة أو تحفِيْظ القرآن الكريم.

لا يجوز أن يكون المتقدم مسؤولاً عن أي عمل سواء كان تابعًا للقطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالتدريب ويجب ألا يكون قد فصل سابقًا من الكلية والبرنامج التدريبي.

رَابِطْ التسجيل بالكلية التقنية 1444

يتم التقديم والتسجيل فِيْ الكلية التقنية لعام 1444 رسميًا فقط من خلال بوابة القبيبي، حيث يقوم الطالب بالتسجيل من خلال البوابة، وملء استمارة الطلب، وتدوين المعلومات المطلوبة، وتحميل المستندات المطلوبة أيضًا ثم إرسالها. طلب التسجيل. فِيْ انتظار النتيجة عبر تسجيل الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بي منفردًا.

التخصصات المطلوبة فِيْ الكلية التقنية 1444

أشار وكيل الكلية المكلف بشؤون حاملي المنح الدراسية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب فقط فِيْ المهن التالية