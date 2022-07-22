رَابِطْ وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي أرقام التواصل مع الإدارة العامة للأمن البيئي

تم الإعلان مؤخرًا عن رَابِطْ وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي من خلالها يمكنك التقدم للوَظْائِفْ المتاحة على الرَابِطْ إلكترونيًا. يتم ذلك وفقًا للشُروطْ التي تضعها وزارة الداخلية، لذلك سنشرح لك كل التفاصيل التي تبحث عنها فِيْ وَظْائِفْ الأمن البيئي.

رَابِطْ وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي

يمكنك الوصول إلى رَابِطْ “وَظْائِفْ القوات” من خلال منصة أبشر بالنسبة للتوظيف، بعد أن أعلنت إدارة القبول المركزي يوم الخميس 15 ذو الحجة 1443 عن الوَظْائِفْ المتاحة للرجال، كَمْا حددت النطاقات المتاحة والشُروطْ وطرق التقديم.

طلب الأمن البيئي

اتبع هذه الخطوات

قم بالوصول إلى موقع أبشر للتوظيف من خلال متصفح الويب.

لا توجد تفاصيل تسجيل الدخول للموقع.

انقر على أيقونة الوَظْائِفْ المتاحة.

حدد وَظْائِفْ القوات الخاصة لمجال الأمن البيئي 1443.

أدخل البيانات المطلوبة لنموذج الطلب، وتأكد من دقة البيانات، ثم انقر فوق حفظ.

انقر فوق المربع لقبول الشُروطْ والأحكام.

انقر فوق إرسال الطلب. يجب الاحتفاظ برقم الطلب عند ة.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ قوى الأمن البيئي الخاصة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويقيم على أرضه واستثنى من ذلك من نشأ خارج الأراضي السَعُودِيْة مع والديهم.

أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية التي تتطلبها الوظيفة أو شهادة معتمدة إذا كانت الدرجة العلمية من خارج المملكة.

اجتياز مقابلات العمل واجتياز جميع الاختبارات.

يلبي الشُروطْ الطبية للوزن والطول التي تم تحديدها من قبل لجنة القبول.

كَمْا يجب أن تكون زوجته أجنبية.

ما هِيْ المستندات المطلوبة للتقدم لوَظْائِفْ القوات الخاصة لأمن البيئة

الهُوية الوطنية لمقدم الطلب.

صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفِيْة بيضاء.

نسخة من الدرجة العلمية المعتمدة.

ما هُو تاريخ دخول وتسجيل القوات الخاصة لأمن البيئة

قررت المديرية العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية فتح باب القبول للرتب (رقيب، مساعد رقيب، عريف) لفئة الرجال اعتباراً من 17/12/1443 هـ وتنتهِيْ فترة التقديم. فِيْ 22/12/1443.

ما هِيْ أرقام التواصل الخاصة بالإدارة العامة لسلامة البيئة

يمكنك الوصول إلى أرقام (999_996) لجميع مناطق المملكة.

ومن داخل الرياض ومكة المكرمة عبر الرقم (991).

رَابِطْ وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي، يمكنك إدخاله مباشرة من خلال منصة التوظيف أبشر، إذا تم استيفاء شُروطْ التقديم للوظيفة المعلنة من قبل سلطة القبول المركزية، وكانت جميع خطوات التقديم عبر الإنترنت متاحة.

فِيْ السطور السابقة، تم توضيح رَابِطْ وَظْائِفْ قوى الأمن البيئي الخاصة وفق خطوات التطبيق الصحيحة، إضافة إلى ذكر الشُروطْ التي أوضحتها وزارة الداخلية، والأوراق المطلوبة للانضمام إلى وَظْائِفْ الأمن البيئي، و المَوعِد المحدد للقبول ولا ننسى ذكر أرقام التواصل مع الإدارة العامة.