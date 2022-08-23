رَابِطْ epedu.gov.iq للكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الشغال من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالامتحاني

رَابِطْ الكشف عن نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 بعد العمل على تفعيلها بعد أن أخذ جميع طلاب الشعبة الأدبية والبيولوجية والتطبيقية جميع الاختبارات الممنوحة لهم حتى 9 أغسطس فِيْ اللغة الفرنسية خاضعة لفترة الانتظار و a عدد كبير من الطلاب يحتلون النتائج فِيْ تلك المرحَلْة والتي تعتبر من اهم المراحَلْ التعليمية العراقية والتي سيتم توفِيْرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رَابِطْ الكشف عن نتائج الثانوية العامة السادسة 2022

نتائج الثانوية العامة السادسة حددت وزارة التربية والتعليم مَوعِد ظهُورها بعد طول انتظار، حيث أن جميع عمليات التصحيح لجميع المواد التي كان من المقرر أن يتم جدولتها للطلاب قد انتهت، ومؤخرا بدأت الوزارة فِيْ استكَمْال العمليات من تحميل نتائج الطلاب على الرَابِطْ لكشف تلك النتائج الرسمية، ليتمكن كل فرد من الطلاب والطالبات من الوصول لنتائجهم فِيْ أبسط الخطوات الممكنة، حيث نجد عددًا كبيرًا من الطرق التي حددها التعليم العراقي للحصول على تلك النتائج، والتي جاءت إلى واجهة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي ستعمل على تفعيل امكانية الوصول الى تلك النتائج باسم الأربعة ورقم الامتحان بالشكل الذي ننقله. الآن، سنقدمها لك من خلال الفقرة التالية. من تلك المقالة الآن

خطوات التعرف على نتائج الثانوية العامة السادسة 2022

ننقل ونحدّث الآن من خلال موقعكَمْ الإخباري الأخبار الإخبارية سبل الحصول على نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة، الجولة الأولى، فِيْ جميع محافظات العراق، على النحو التالي –

فِيْ الخطوة الأولى – فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فِيْ الخطوة الثانية – اختر الأيقونة للاطلاع على نتائج الثانوية العامة السادسة

فِيْ الخطوة الثالثة – ابدأ فِيْ تحديد الجولة الأولى

فِيْ الخطوة الرابعة – ابدأ بإدخال اسمك الكامل فِيْ الحقل المخصص لذلك

فِيْ الخطوة الخامسة – ابدأ بإدخال رقم الامتحان الخاص بك فِيْ الأيقونة المخصصة لك

فِيْ الخطوة قبل الأخيرة، ابدأ بالدخول وتحديد المحافظة التي تنتمي إليها، وتحديد التقسيم إذا كنت طالبًا فِيْ شعبة أدبية أو علمية على الأيقونة المخصصة لها.

فِيْ النهاية، ابدأ بالضغط على أيقونة الاستعلام لتكون أمامك، يتم إعلان النتائج بنجاح

علما ان وزارة التربية العراقية اكدت ان النتائج ستعلن فِيْ مَوعِد لا يتجاوز 25 آب على موقع وزارة التربية العراقية على شكل الخطوات المذكورة اعلاه بشرط ان نراجعكَمْ ونتابع معكَمْ الساعة كل يوم التفاصيل المعروضة حول النتائج التي سيتم العمل على إعلانها من خلال الموقع قبل ظهُورها فِيْ المدارس