رَابِطْ https//natiga.azhar.eg للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثاثوية الازهرية الدور الاول 2022 فى كل المحافظات

رَابِطْ الموقع الرسمي لبوابة الأزهر للتشاور والحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022 بجميع المحافظات بعد ظهُورها رسميا فِيْ الساعات القليلة الماضية. جاءت نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية فِيْ المرتبة الأولى فِيْ البحث على موقع البحث العالمي Google، وذلك لأهمية تلك النتيجة فِيْ الفترة الحالية.

رَابِطْ الاطلاع على نتائج الثانوية الأزهرية

نشرح لكَمْ الآن من خلال موقعكَمْ أرجو إبلاغي رَابِطْ التحقق من نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022 بجميع المحافظات من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر بعد ظهُورها عليها رسمياً. الآن طريقة الاستعلام عن هذه النتيجة والطريقة هِيْ –

يجب على الطالب تسجيل الدخول الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف

يتم اختيار الأيقونة للحصول على نتائج الصف الثالث الثانوي

اسم الطالب البالغ من العمر أربع سنوات محفور على أيقونته.

بعد ذلك، يتم تسجيل رقم جلسة الطالب على أيقونته

انقر فوق الرمز للحصول على نتائج الطلاب أو إظهارها، وسيتم الحصول على النتائج على الفور

يمكن طباعة النتائج كوثيقة رسمية تثبت نتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتيجة شهادة ثانوية الأزهر

فتحت مديرية التربية والتعليم بالأزهر الشريف المجال أمام الطلاب الأجانب غير المصريين للاستعلام عن نتائجهم الحالية، ومن المعروف أن هناك العديد من الطلاب غير المصريين فِيْ الفترة الحالية يدرسون فِيْ الأزهر. – شريف لكن الطالب غير المصري يقوم بإضافة الرقم القومي أو رقم جواز السفر والحصول على النتيجة فِيْ أسرع وقت ممكن من الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.