“رَابِطْ Link” تسجيل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ksau-hs.edu.sa

نستعرض معكَمْ الالتحاق بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وهُو أحد الخيارات المتاحة التي يفكر فِيْها المئات من العزاب المتميزين فِيْ من يرغب فِيْ الالتحاق بمهنة الطب للعلوم الصحية، والتي تقدم العديد من التخصصات التي تتكيف مع الأحَلْام و تطلعات العديد من الطلاب يرجى متابعتنا حيث سنزودكَمْ فِيْ هذا المقال برَابِطْ وطريقة التسجيل الصحيحة على الموقع الرسمي لذا يرجى متابعتنا على الثقني.

تاريخ الالتحاق بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلن مكتب عميد القبول والتسجيل بالجامعة فِيْ مواقعه المختلفة بالمملكة جدول القبول للعام الدراسي 1444 هـ 2022-2023 م، حيث أعلن عن مواعيد فتح وإغلاق البوابة فِيْ ثلاثة أماكن مختلفة، و هذا على حسابهم الرسمي على تويتر، وهذا ما جاء فِيْ التواريخ التالية

بوابة القبول الموحد (الرياض)

الطلاب يبدأ التقديم من 22 يوليو 2022 إلى 27 يوليو 2022 الساعة 12 ظهرًا.

بوابة الجامعة (جدة – الأحساء)

من 18 يوليو 2022 إلى 21 يوليو 2022 الساعة 12 ظهرًا أيضًا.

مدخل الجامعة للقبول بالرياض وجدة الطريق الثاني

من 17 يوليو 2022 إلى 30 أغسطس 2022 الساعة الثامنة صباحًا.

قمنا أيضًا بتتبع الالتحاق بكلية الملك عبد العزيز العسكرية 2022، كَمْا قمنا أيضًا بتتبع طلب الالتحاق بالجامعة الإلكترونية السَعُودِيْة، وهما خياران شائعان يفكر فِيْهما طلاب المدارس الثانوية.

سجل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

نتابع الطريق الصحيح للتقدم للالتحاق بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وهذا لخريجي الثانوية العامة، وهذا للتخصص فِيْ أحد التخصصات التي توفرها الجامعة، سواء أكان الطب، أو طب الأسنان، أو الصيدلة. والصحة العامة والمعلوماتية الصحية والعلوم التطبيقية والتمريض والعلوم الصحية والمهن وذلك باتباع الخطوات التالية