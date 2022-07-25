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رَابِطْ www.moe.gov.sd للكشف عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وكل الولايات من موقع وزارة التربية والتعليم السوداني

كتب Userفي آخر تحديث
رَابِطْ www.moe.gov.sd للكشف عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وكل الولايات من موقع وزارة التربية والتعليم السوداني

رَابِطْ الكشف عن نتائج الشهادة التأسيسية بولاية الخرطوم والتي من المقرر أن يتم تفعيلها أمام جميع الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن يكون جميع الطلاب فِيْ جميع الولايات السودانية قد خضعوا لجميع الامتحانات المقررة لهم الذي بدأ عقده فِيْ مايو الماضي فِيْ الفترة ما بين 22 و 30 مايو، مؤكدا دائما أن نتائج الطلاب ستعلن تدريجيا وفِيْ جميع الولايات السودانية حتى نبلغهم عبر موقعه الإخباري ثقافني نيوز.

رَابِطْ الكشف عن نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم

من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم وجميع الولايات السودانية، والتي تشهد على هذا الأمر، وهِيْ أعلى معدل تحقيق، كونها إحدى النتائج التي يتم من خلالها تحويل الطلاب إلى التعليم الثانوي مباشرة. مما يشهد على هذا الأمر، فإن على جوجل، نظرا لأهميته، أن تعمم البيانات الرسمية الخاصة بانتهاء عملية التصحيح ورصد المؤهلات على مستوى عدد كبير من الدول السودانية. وتشير التصريحات إلى أنه خلال الفترة القادمة ساعات قليلة، ستبدأ جميع الإدارات التعليمية السودانية العمل لإعلان نتائج شهادة التأسيس والاسم الكامل ورقم المقعد خلال مؤتمر صحفِيْ للكشف عن هذه النتائج مباشرة.

خطوات ة نتائج شهادة التأسيس

للاستعلام عن نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم وجميع الولايات السودانية، كل ما عليك فعله هُو اتباع سلسلة من الخطوات للاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي –

لذلك سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة التأسيس فورًا، مع العلم أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة التأسيس والإفصاح عنها تدريجيًا فِيْ جميع الولايات السودانية فِيْ شكل مراقبة ومتابعة معك، مع العلم أنه يمكنك ذلك. شارك معنا فِيْ خانة التعليقات أدناه بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج شهادة التأسيس فِيْ السودان حتى نتمكن على الفور من مساعدتك فِيْ الحصول على تلك النتائج عبر الإنترنت، فِيْ ضوء ضمانات التعليم السوداني التي يحققها الطالب. يتم نشرها على الإنترنت فِيْ جميع محافظات السودان