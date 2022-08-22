زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا تصدر 7 آلاف طن من الحبوب يوميا

قالت سلطات زابوريزهِيْا الروسية، يوم السبت، إن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من المنطقة الجنوبية الشرقية لأوكرانيا يصدر ما يصل إلَّى 7000 طن من الحبوب يوميًا.

وتتهم أوكرانيا روسيا أكبر بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولى عليها الجيش الروسي منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير. وتنفِيْ موسكو هذا الاتهام.

قال رئيس الإدارة التي عينتها روسيا، يفغيني باليتسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من زابوريزهِيْا ينقل ما يصل إلَّى 5000 طن من الحبوب يوميًا بالسكك الحديدية و 1500 إلَّى 2000 طن يوميًا بالشاحنات. ولم يحدد وجهة الصادرات بحسب رويترز.

وقال إن الإمدادات ستزداد عَنّْدما يبدأ ميناء بيرديانسك الأوكراني الخاضع للسيطرة الروسية على بحر آزوف فِيْ التعامل مع الحبوب قريبًا.

وأضاف باليتسكي “القضية على وشك الحل، وسنبدأ أيضًا فِيْ تنزيل البضائع الجافة إلَّى تركيا. سيتمكن المزارعون من بيع حبوبهم إلَّى تركيا والشرق الأوسط ومصر والأسواق الرئيسية”.

وقال باليتسكي، السبت، إن المنطقة حصدت 1.5 مليون طن من الحبوب، مضيفًا أنها لم تتلق بعد الأسمدة لموسم الزراعة المقبل.