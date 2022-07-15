زامبيا تطيح بالسنغال وتتأهل لـ نهائي كأس كوسوفا بعد الفوز برباعية

خرجت السنغال من الدور نصف النهائي لكأس كوسوفو من قبل نظيرتها الزامبية، بعد الخسارة 4-3، لتتأهل الأخيرة إلى نهائي البطولة.

فازت زامبيا على السنغال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم، في نصف نهائي كأس كوسفا.

وسجل الرباعي الزامبي “كيلفن كامامبا” في الدقيقتين 16 و 64، وسانسر ساوتو في الدقيقة 36 وريكي باندا في الدقيقة 58، فيما سجل السنغال ثلاثية من كامارا.

كأس كوسوفو هي بطولة سنوية تقام لأفضل الفرق في جنوب إفريقيا وفازت بها زامبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا بأربعة ألقاب لكل منها.