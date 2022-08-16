زحام متكرر وحوادث بسبب يوتيرن طريق الملك فيصل بحفر الباطن

يعاني سلكو طريق الملك فيصل بمحافظة حفر الباطن من ازدحام مروري على يوترن الذي يقع في نهاية الطريق قبل جسر طريق الملك فهد، حيث يؤدي الازدحام إلى حوادث مرورية، بالإضافة إلى تكدس المركبات وقت طويل.

احتقان متكرر

وأوضح نواف العنزي أن سكان حي المحمدية والصفا يتعرضون لازدحام متكرر في يوتورن حيث لا يوجد مكان آخر سوى جنوب وشمال الطريق عند تقاطع طريق أبو بكر الصديق. .

الكثير من الحوادث

وأشار العنزي إلى أن الموقع شهد عدة حوادث كان آخرها أمس، داعيا الجهات المسؤولة سواء كانت بلدية حفر الباطن أو إدارة المرور إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأضاف العنزي الموقع مزدحم. وهذا يؤدي إلى تداخل المركبات مع بعضها البعض، ويتجنب بعض مستخدمي الطريق هذا الملف من خلال الاستمرار في طريق جسر طريق الملك فهد ثم العودة.

من جهته قال نواف الخشرم “يوتيرن أحدث أزمة في حي الصفا ويشهد ازدحاماً وحوادث كثيرة، لذلك يجب على الجهات المختصة التدخل لحلها”.