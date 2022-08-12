زحل يتقابل مع الشمس الأحد القادم

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهيرة، أن كوكب زحل سيصل إلى نقطة الالتقاء مع الشمس في سماء الأرض يوم الأحد 14 أغسطس 2022 الساعة 800 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

زحل مضاء بأشعة الشمس

قال أبو زهرة كوكب زحل سيكون على مسافة 1،325،437،134 كم، وسيكون مضاءً بالشمس بنسبة 100٪، ويكون قطر قرصه 18.8 ثانية، وسطوعه الظاهر (+0.3)، وهذا هو أفضل وقت لمراقبة وتصوير الكوكب وأقماره.

وأضاف يمثل اللقاء نصف أفضل وقت في العام لمشاهدة زحل، حيث أن الأرض أقرب إلى الكوكب بحوالي 300 مليون كيلومتر لأنهما على نفس الجانب من الشمس مقارنة عندما يكون الكوكب عند اقتران الشمس. ولكن حتى عندما يكون زحل في أقرب نقطة له من الأرض، فإنه سيظهر كنقطة. تبدو الخلية الكهروضوئية فقط مثل النجوم بالعين المجردة.

وأضاف سيظهر زحل أكبر بنسبة 39٪ وأكثر سطوعًا بنسبة 1.7 مرة عند مشاهدته من خلال التلسكوب، بالإضافة إلى أن توقيت اللقاء يوفر وقتًا إضافيًا للمراقبة، حيث سيكون الكوكب مرئيًا معظم الوقت. جزء من الليل، حيث يضيء قرب غروب الشمس. ساعة، وتصل إلى أعلى نقطة في السماء قرابة منتصف الليل. تغرب في شروق الشمس تقريبًا بالتوقيت المحلي.

وتابع خلال هذا اللقاء، سوف يميل نصف الكرة الشمالي لكوكب زحل نحونا بحيث تميل الحلقات بزاوية 13 درجة بالنسبة لخط رؤيتنا من الأرض، مما يجعلها ملحوظة جيدًا.

لاحظ من خلال التلسكوب

قال أبو زهرة إن مراقب زحل من خلال التلسكوب سيلاحظ لبضع ساعات قرابة وقت اللقاء سطوعًا لافتًا للحلقات مقارنة بقرص الكوكب نفسه، وتسمى هذه الظاهرة “تأثير سيليجر”، وهي تحدث. لأن الحلقات تتكون من بحر أملس من جزيئات الجليد تميل الشمس إلى إضاءتها بزاوية مختلفة قليلاً عن زاوية رؤيتنا. بحيث نرى بعض جسيمات الضوء وبعضها في ظل بعضها البعض، ولكن بالقرب من لحظة المواجهة، تُضاء جزيئات الجليد في نفس الاتجاه تقريبًا الذي نراها منه، مما يعني أننا نرى القليل جدًا منها في الظل.

وأضاف سيتم رصد كوكب زحل فوق الأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب الشمس وبداية المساء، حيث سيظهر كنقطة ذهبية للعين المجردة، وخلال ساعات المساء سيكون قمر الأحدب المتضائل قريبًا منه، وسيظهر زحل كنقطة ذهبية. تصل إلى أعلى نقطة في السماء حوالي منتصف الليل وتغيب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس. .

وأضاف إن الكواكب التي تدور حول الشمس داخل مدار الأرض، وهي عطارد والزهرة، لا يمكن أن تكون في حالة معارضة، وهذا الوضع لا يحدث إلا مع الكواكب خلف مدار الأرض، ومنها المريخ والمشتري وزحل وأورانوس. . ونبتون والكوكب القزم بلوتو الذي يمكنه أن يلتقي بالشمس في سماء الأرض.

وتابع كل تلك الكواكب التي تقف خلف مدار الأرض تأتي لتلتقي في كل مرة تتحرك فيها الأرض بين هذه الكواكب والشمس، لذا فإن لقاء المريخ يحدث كل عامين، ويأتي لقاء كوكب المشتري متأخرًا شهرًا كل عام، في حين أن اللقاء مع كوكب المشتري يحدث زحل متأخرًا بحوالي أسبوعين من كل عام، نظرًا لأننا نلاحظ أنه كلما كان الكوكب بعيدًا عن الشمس، كلما كان الوقت أقصر بين مواجهتين متتاليتين.