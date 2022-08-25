زراعة العراق تعلن نفوق 700 حيوان بسبب الجفاف

أعلنت وزارة الزراعة العراقية نفوق أكثر من 700 رأس من الماشية في مستنقعات الجبايش بمحافظة ذي قار جنوب العراق، مشيرة إلى أن كمية المياه الجوفية غير كافية لتمويل المستنقعات.

يمنع جفاف الاهوار

وقال المدير العام للثروة الحيوانية، عباس سالم حسين، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “وزارة الزراعة اتصلت بوزارة الموارد المائية لزيادة الإفراج عن الحصص المائية لإنقاذ الأهوار من الجفاف”.

وأضاف أن “الاعتماد على المياه الجوفية لتلافي أزمة الأهوار أمر صعب للغاية، بالنظر إلى أن كميات المياه المستخرجة صغيرة مقارنة بما تحتاجه الأهوار”.

وأشار إلى أن الجفاف الذي أصاب حوز الجبيش بمحافظة ذي قار أدى إلى نفوق أكثر من 700 رأس حتى الآن “لافتا إلى أن الجاموس يعتمد بشكل أساسي على الماء”.

ارتفاع معدل وفيات الجاموس

و قبل؛ أوضحت دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة العراقية سبب ارتفاع معدل وفيات الجاموس.

وقال مدير عام دائرة وزارة الزراعة عباس سالم لوكالة الأنباء العراقية (واع) “بعد التحقيق في أنباء نبأ نفوق الجاموس في ذي قار وجدنا أن جزءا من النفوق كان على حق”. للجفاف الناجم عن انحسار المياه في المستنقعات، والتربة الموحلة التي تركت فضفاضة “.

الجوع والعطش

وأضاف “إن الجاموس إذا دخل الأرض اللينة يلصق رجليه ولا يستطيع الخروج والعودة إلى حظائره أو حظائره الرئيسية، ويموت بعد يومين أو ثلاثة من بقائه على هذه الحال بسبب الجوع والعطش”. “

وأضاف سالم “أكثر حساسية من النقطة السابقة الحيوانات التي تشرب مياه الصرف الصحي ونتيجة لذلك يتعرض الحيوان للتسمم”.

وتابع “نطلب من المربين عدم إتباع طريقة الرعي الطبيعي كما في السابق، وحصر الحيوانات في أماكنها حتى سبتمبر المقبل، عندما يأتي موسم الأمطار، حتى تكون الأمور أكثر ملاءمة للحيوانات. رعي الحيوانات “.