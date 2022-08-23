زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية ،يتساءل عشاق الرياضة وكرة القدم عن أولى صفقات نادي الزمالك التي أعلن عنها، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري حول حقيقة ضم المغربي زكريا الوردي التي يلعب في نادي الرجاء بشكل رسمي خلال الفترات الانتقالية والصيفية الحالية إلى نادي الزمالك من خلال التعاونات المشتركة والتبادلات بين اللاعبين في الدول العربية.

حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع زكريا الوردي

صرح رئيس ناد الزمالك المصري مرتضى منصور حول انضمام اللاعب المغربي زكريا الوردي إلى نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الفترات الانتقالية لهذا الصيف، وقد أشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك إلى أن اللاعب زكريا الوردي هو الآن متواجد في جمهورية مصر العربية وقد أعلن انضمامه إلى نادي الزمالك بشكل رسمي.

من هو اللاعب المغربي زكريا الوردي

زكريا الوردي هو لاعب مغربي يلعب في نادي الرجاء وهو أفضل من طارق حامد ب 15 مرة كما صرح رئيس ناد الزمالك مرتضى منصور، وينتظر الكثير من اللاعبين عشاق كرة القدم حول الصفقات التي سيعلن عنها نادي الزمالك في الأيام المقبلة.

الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية

أكد رئيس ناد الزمالك مرتضى منصور إلى جماهير نادي الزمالك بالتوافد إلى مقر النادي بعد الانتهاء من مباراة الفريق مع الاتحاد الإسكندري مساء اليوم لكي يحتفل بلقب الدوري وسيكشف عن احتفالات قادمة سيتم الترتيب لها وفقه ما تحدث منصور.

الزمالك يتوج بلقب الدوري رسميا أمام الاتحاد السكندري

يذكر أن نادي الزمالك يتوج بلقب الدوري رسميا قبل حضوره مباراة أمام الاتحاد الإسكندري، المقرر اليوم للجولة الثانية والثلاثين، حيث استفاد نادي الزمالك من خسارة بيراميدز عندما لحق أمام فيوتشر بهدف دون رد الجولة، حيث توقف رصيده حوالي 68 نقطة وتبقى له مباراتان في حال تم الفوز سيصل إلى 74 نقطة ويتفرد نادي الزمالك في الصدارة ليحصل على رصيد 75 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات.

يبقى إلى نادي الزمالك ثلاث مباريات فإذا تأهل إلى الصدارة فإنه سيحصل على 75 نقطة وينتظر الكثير من جماهير نادي الزمالك حول تعاقد نادي الزمالك مع العديد من اللاعبين في الوطن العربي والذي سيكشف عنه في الأيام المقبلة